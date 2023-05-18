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Visas and Immigration
16:23
Як знйти себе новоприбулим у країні новій...
15:35
#40 Розмовляємо про злочинність
SBS Learn English
32:36
Новоприбулі українці та візова дилема напередодні року 2025-го...
04:37
Українці гостили Ґенерал-ґубернатора Австралії
41:28
Війна і екологічна катастрофа в Україні: мітинґ-протест у Мельбурні
1:28:15
Із незабутньої зустрічі в Ессендоні важливі акценти...
09:03
Невтомна Оля - у новому проєкті Business Connect
1:00:00
SBS Українською - 1-06-2023
14:53
Ротарі клуби, війна в Україні та міжнародна допомога українцям
12:43
Візові надії й щоденні тривоги Олени Романенко
04:38
Благодійний концерт сіднейських українців уже 3 червня
14:15
Україна сьогодні - 18-05-2023
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