Федеральна поліція Австралії починає кампанію з підвищення обізнаності про іноземне втручання

Після кібератак на Optus і Medibank Прем'єр-міністр Авбстралії Ентоні Албанiзi стурбований тим, що Австралія не має реального ефективного реагування на кiберінциденти, і тому іноземні суб'єкти можуть спробувати скористатися цим.





"Це загроза, що дійсно швидко розвивається. І надто багато років Австралія відставала в цьому питанні. Наш уряд має намір змінити це".





Уряд запустив нову стратегію з кібербезпеки, і планує створити нове національне кібераґентство і посада координатора при Міністерстві внутрішніх справ.





Міністр кібербезпеки Клер О'Ніл говорить, що в Управління зв'язку Австралії також буде більше повноважень для втручання у будь-які майбутні порушення.





"Нам абсолютно необхідно краще координувати роботу усередині уряду. У нас є цілий ряд відомств, які роблять дійсно важливу роботу, і в суспільстві є багато людей, які роблять багато що для кібербезпеки. Проблема в тому, що на даний момент вони усі гребуть в різні боки. Нам потрібний координатор в уряді, щоб уся ця робота сприяла поліпшенню кібербезпеки Австралії".





Заклопотаність викликають не лише хакерські атаки з-за кордону, але і іноземне втручання.





Заступник комісара федеральної поліції Австралії Крісcі Барретт говорить, що цей злочин може приймати різні форми.





"У нашому баченні, іноземне втручання зазвичай є загрозами і залякуванням, які або фінансуються, або ведуться, або контролюються іноземним урядом. Вони націлені на наше суспільство, зокрема на співтовариства, що представляють різні культури і мови. Наприклад, іноземний уряд може направити свого представника на громадське обговорення або збори громадської групи, щоб відзвітувати про того, хто говорить про нього на таких зборах. Це можуть бути особисті загрози або загрози по телефону у зв'язку з коментарями, які окремі члени співтовариства можуть озвучувати відносно іноземного уряду або його політики".





Федеральна поліція тепер безпосередньо звертається до мультикультурної Австралії, на тлі побоювань, що співтовариства все частіше стають мішенню, а про злочини повідомляють в поліцію недостатньо.





Крісі Барретт говорить, що федеральна поліція запускає освітню програму і інформаційні бюлетені на 30 мовах, включаючи російський, щоб спонукати австралійців з міґрантським коренями повідомляти владу про загрози.





"За нашими оцінками, взаємодія із співтовариствами на місцевому рівні це кращий для нас шлях, тому що ми розуміємо, що деякі із співтовариств, люди їх тих співтовариств, переїхали з країн з низьким рівнем довіри до поліції. І ми не хочемо, щоб вони відчували те ж саме в Австралії".





Сенатор Джеймс Патерсон є представником Коаліції з кібербезпеки. Він говорить, що Коаліція розділяє занепокоєння уряду і федеральної поліції з приводу національної безпеки.





"Украй важливо, щоб ми тримали під контролем загрози іноземного втручання. Особливо в тому вигляді, в якому воно впливає на діаспори, багато їх яких піддаються серйозним і постійним переслідуванням і примусу з боку іноземних, авторитарних урядів. Це абсолютно неприйнятно, Австралія і Федеральна поліція зобов'язані їх захистити".





Сенатор Патерсон говорить, що, хоча підвищення обізнаності вітається, він хоче хотів би бачити активніший контроль за дотриманням існуючих законів з боку федеральної поліції.





"З моменту прийняття реформ в 2018 році тільки одній людині було пред'явлено звинувачення в іноземному втручанні. Це важко пов'язати із заявами генерального директора австралійської розвідки (ASIO) Майка Берджесса про те, що шпигунство і іноземне втручання є нашою головною проблемою безпеки і знаходяться на більш високому рівні, чим навіть в розпал холодної війни. Таким чином, ця довгождана кампанія по підвищенню обізнаності повинна відповідати активнішому контролю за дотриманням існуючих законів з боку поліції".





Федеральна поліція говорить, що робить усе можливе. "Хоча у нас є законодавство — і це здорово, тому що у багатьох країнах немає такого конкретного законодавства відносно іноземного втручання — це складний тип злочину, проти якого необхідно зібрати докази, які б досягали порогу для порушення кримінальної справи".





Між тим, фокус на кібербезпеці як проблемі національної безпеки триває. Уряд випустив на обговорення проект з кібербезпеки. У нім, за словами Ентоні Албанізі, викладена семирічна стратегія, яку його кабінет має намір почати впроваджувати з наступного року:



"Люди абсолютно справедливо відчувають, що їх права були порушені, коли їх дані потрапляють в мережу. Це нічим не відрізняється від того, якби у ваш будинок увірвалися і вас обікрали.... Так що усі ми розуміємо, наскільки це важливо".





