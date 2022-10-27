Австралія надає оборонну підтримку Україні

Ця подія відбулася в той момент, коли Австралія передала Україні ще 30 броньованих машин Bushmaster і відправила оборонних тренерів до Сполученого Королівства.





Росія відпрацьовує свою відповідь на ядерну атаку в середу (26 жовтня) під час навчань із залученням стратегічних ядерних сил у той час, коли висока напруга через звинувачення щодо «брудної бомби», які вона висунула проти України.



