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Австралія надає оборонну підтримку Україні

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Міністр оборони Австралії Річард Марлз(AAP).jpg

Міністр оборони Австралії Річард Марлз

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Published 28 October 2022 at 8:45am, updated 3 hours ago at 8:47am
By Essam Al-Ghalibfor
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Росія провела військові навчання із залученням атомних підводних човнів, стратегічних бомбардувальників і балістичних ракет, але міністр оборони України сумнівається, що в конфлікті буде використано ядерну зброю.

Published 28 October 2022 at 8:45am, updated 3 hours ago at 8:47am
By Essam Al-Ghalibfor
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Ця подія відбулася в той момент, коли Австралія передала Україні ще 30 броньованих машин Bushmaster і відправила оборонних тренерів до Сполученого Королівства.

Росія відпрацьовує свою відповідь на ядерну атаку в середу (26 жовтня) під час навчань із залученням стратегічних ядерних сил у той час, коли висока напруга через звинувачення щодо «брудної бомби», які вона висунула проти України.

Перспектива нової невдачі для Росії після того, як її війська відступили з Києва, а потім і на північному сході, посилила побоювання, що Москва може застосувати ядерну зброю.
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