Австралія закупить до 220 американських ракет Tomahawk

ПОДАЄ РЕЗОЛЮЦІЮ ООН ПО ЛІВІЇ

epa02642691 Файловий знімок ВМС США, оприлюднений 19 березня 2011 року, показує моряків на борту міноносця з керованими ракетами USS Preble (DDG 88), які здійснюють оперативний запуск ракети Tomahawk під час тренування біля узбережжя Каліфорнії, 29 вересня 2010 року. Пентагон США підтвердив 19 березня 2011 року, що штати та британські кораблі випустили щонайменше 110 крилатих ракет «Томагавк» по наземних системах протиповітряної оборони в Лівії. Засоби протиповітряної оборони спрямовані на те, щоб допомогти міжнародна спільнота встановити безпольотну зону над Лівією. Лідер Моамер Каддафі відмовився від участі в жорстоких репресіях проти мирного населення та антиурядових сил у країні після резолюції Ради безпеки ООН, прийнятої 17 березня. EPA/MC1 Woody Shag Paschall / U.S. Navy РОЗДАЧА ЛИШЕ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ Credit: MC1 Woody Shag Paschall / U.S. Navy HANDOUT/EPA

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Сполучені Штати схвалили продаж понад 200 ракет великої дальності, призначених для Австралії згідно з пактом AUKUS. Уряд каже, що ця зброя має вирішальне значення для того, щоб утримувати супротивників на відстані, а підтримання нарощування військової сили стосується миру, а не війни.

Можливість збройних сил Сполучених Штатів незабаром виявитися в руках Австралії після того, як Державний департамент США схвалив продаж 220 ракет своєї великої дальності Tomahawk.

Ракети здатні вражати ціли на відстані 1500 кілометрів від місця запуску.

Ці ракети вартістю 1,3 мільярда доларів можуть бути встановлені на військово-морських есмінцях класу "Хобарт", а також запущені з атомних підводних човнів класу "Вірджинія", які Австралія також купує в США.


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