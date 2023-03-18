Австралія закупить до 220 американських ракет Tomahawk

epa02642691 Файловий знімок ВМС США, оприлюднений 19 березня 2011 року, показує моряків на борту міноносця з керованими ракетами USS Preble (DDG 88), які здійснюють оперативний запуск ракети Tomahawk під час тренування біля узбережжя Каліфорнії, 29 вересня 2010 року. Пентагон США підтвердив 19 березня 2011 року, що штати та британські кораблі випустили щонайменше 110 крилатих ракет «Томагавк» по наземних системах протиповітряної оборони в Лівії. Засоби протиповітряної оборони спрямовані на те, щоб допомогти міжнародна спільнота встановити безпольотну зону над Лівією. Лідер Моамер Каддафі відмовився від участі в жорстоких репресіях проти мирного населення та антиурядових сил у країні після резолюції Ради безпеки ООН, прийнятої 17 березня. EPA/MC1 Woody Shag Paschall / U.S. Navy РОЗДАЧА ЛИШЕ ДЛЯ РЕДАКЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ Credit: MC1 Woody Shag Paschall / U.S. Navy HANDOUT/EPA