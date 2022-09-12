Бюлетень SBS новин - 12/09/2022

By Tina Quinn, Bogdan Rudnytski, Sahil Makkar, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
12/09/2022. Найважливіше про події в Австралії, Україні та світі. Королева і Король - дні смутку, пошани і надії. Зміни у роботі парламенту Австралії будуть, - каже Прем'єр-міністр. Президент України про тих, котрі визволяють Україну у 200-й день російської військової аґресії. Вибори у Швеції. Чергова річниця у Чилі.
Published 12 September 2022 at 3:07pm
By Tina Quinn, Bogdan Rudnytski, Sahil Makkar, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Найбільші навчання Kakadu у Дарвіні.
Домашнє та сімейне насильство може коштувати економіці Нової Південної Валії 14 мільйонів доларів на день до 2026 року.