SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 12/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 12 September 2022 at 3:07pm
By Tina Quinn, Bogdan Rudnytski, Sahil Makkar, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

12/09/2022. Найважливіше про події в Австралії, Україні та світі. Королева і Король - дні смутку, пошани і надії. Зміни у роботі парламенту Австралії будуть, - каже Прем'єр-міністр. Президент України про тих, котрі визволяють Україну у 200-й день російської військової аґресії. Вибори у Швеції. Чергова річниця у Чилі.

Published 12 September 2022 at 3:07pm
By Tina Quinn, Bogdan Rudnytski, Sahil Makkar, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Найбільші навчання Kakadu у Дарвіні.

Домашнє та сімейне насильство може коштувати економіці Нової Південної Валії 14 мільйонів доларів на день до 2026 року.

Теніс.

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