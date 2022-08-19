Кубок Мельбурна: перегони, які захоплюють і розділяють Австралію

Основні моменти Кубок Мельбурна має багаті традиції, але також розділяє громадську думку

Кубок все більше викликає критику щодо добробуту тварин і етики скачок заради прибутку

День Кубка - це найбільша одноденна подія в Австралії

У перший вівторок листопада Австралія зупиняється, щоб подивитися на кінні перегони.





Кубок Мельбурна є яскравим моментом австралійського гоночного календаря та однією з найпрестижніших подій у світі. У Вікторії День Кубка навіть є державним святом.





«Насправді це частина культури та тканини Австралії», — каже Ніл Вілсон, голова гоночного клубу Victoria.





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«Проведення Кубка на початку свого існування пережило світові війни, воно пережило період депресії в Австралії, а також, нещодавно, воно продовжувалося через пандемію COVID», — додає він.





Містер Вілсон каже, що за свою 162-річну історію перегони виросли, щоб їх можна було порівняти з великими міжнародними спортивними подіями, такими як Гран-прі або турніри Великого шолома з тенісу.





«Наша аудиторія в 160 країнах з охопленням близько 750 мільйонів людей».





Але хоча багато австралійців святкують Кубок, багато хто також категорично проти цього.



Учасники перегонів вболівають під час дня Кубка Мельбурна на іподромі Флемінгтон. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE Крістін Лі є директором із комунікацій Коаліції захисту скакових коней, організації, яка вже більше десяти років проводить акцію протесту під назвою «Nup to the Cup».





Вона каже, що скачки повинні бути піддані сумніву через поводження з тваринами та їх експлуатацію для фінансової вигоди.



Кубок Мельбурна часто сприймають як день, коли ми збираємося разом і святкуємо, але те, що ми святкуємо, є неправильним. Крістін Лі, директор з комунікацій Коаліції захисту скакових коней

Animal rights activists regularly protest Melbourne Cup Day. Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

Яке значення Кубка Мельбурна?

Кубок Мельбурна — сьома гонка Дня Кубка на іподромі Флемінгтон. Це центральна частина тижневого карнавалу Кубка Мельбурна та головний момент весняного гоночного карнавалу.





А о 15:00 першого вівторка листопада мільйони зупиняються, щоб зосередитися на перегонах.





«Це називається «гонка, яка зупиняє націю», тому що фактично вона зупиняє всіх в Австралії в той час», — каже містер Вілсон.



Насправді кожен другий дорослий зупиниться і послухає або подивиться перегони. Ніл Вілсон, голова гоночного клубу Victoria

День Кубка збирає 300 000 людей на трасу Флемінгтон, які проводять день у барвистій атмосфері.





«Мода також є дуже важливою частиною події, тому люди з нетерпінням чекають одягнути свої капелюшки, костюми та красиві сукні», — каже пані Вілсон.



Жокей Керрін МакЕвой (ліворуч) веде Quantico до перемоги в гонці 10, MSS Security Sprint під час дня Кубка Мельбурна на іподромі Флемінгтон, Мельбурн, у вівторок, 2 листопада 2021 р. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

Кубок долара та азартні ігри

Кубок є однією з найбагатших змагань у світі. У 2022 році він коштує 8 мільйонів доларів, а переможець отримає 4 мільйони доларів і приз у розмірі 250 000 доларів.





День Кубка також є найбільшою одноденною азартною подією в Австралії. Раз на рік гравці роблять ставки, а на підприємствах часто організовують розіграші.





Коаліція захисту скакових коней стверджує, що хоча Кубок Мельбурна сприяє розвитку економіки Вікторії, він робить це за рахунок азартних ігор, які є серйозною проблемою в Австралії.





«За останні 10 років оборот чистокровних вейджерів подвоївся. Тільки на чистокровних перегонів щороку витрачається 29 мільярдів доларів. Отже, скачки шкідливі не лише для коней, але й для людей», — каже пані Лі.



Чому люди заперечують?

Протягом багатьох років індустрія кінних перегонів стикалася з дедалі більшою пильністю щодо добробуту тварин, процесів розведення та жорстокої практики дресирування.





Крім того, існують етичні міркування щодо того, як перегони та техніки побиття батогом впливають на тварин, а також часту евтаназію травмованих скакових коней.





«За останні 10 років вісім коней були вбиті у Флемінгтоні на День Кубка Мельбурна від травм, які вони отримали», — пояснює пані Лі.



Оскільки відновлення є дорогим, трудомістким і дуже важким для коня, їх просто присиплять на доріжці.

Пані Лі каже, що громадськість не знає повного масштабу загибелі скачок.





«Кінь гине на австралійських іподромах в середньому кожні 2,5 дня. Тисячі інших забирають із траси пораненими та вбитими за лаштунками, і саме про них ми ніколи не дізнаємося», – нарікає вона.





Однак містер Вілсон захищає Кубок, кажучи, що питання добробуту тварин стають все більш уважними.





«[Про коней] дедалі більше доглядають до рівня, який люди, можливо, не дуже цінують», — каже він.





«У них під рукою є ветеринари, стоматологи, хіропрактики, і вони дуже добре підготовлені».



Зоозахисники влаштовують акції протесту з імітаційною модою та фальшивими перегонами під час Дня Кубка Мельбурна. Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE Генеральний директор ветеринарної служби Racing Victoria доктор Грейс Форбс каже, що її команда запровадила нові ветеринарні протоколи, щоб зменшити рівень травматизму.



Незважаючи на те, що ми маємо найкращі показники безпеки на чистокровних скаках у світі, це не заважає нам намагатися покращити це. Доктор Грейс Форбс, генеральний директор ветеринарної служби Racing Victoria

Компанія Racing Victoria та уряд штату Вікторія нещодавно придбали сучасний комп’ютерний сканер всього тіла для виявлення стресових переломів у коней перед тим, як вони беруть участь у Весняному карнавалі.





«За допомогою цієї нової машини ми можемо виконувати дуже детальне сканування, коли вони стоять і не сплять», — пояснює доктор Форбс.



Чистокровні коні - це тип породи коней, відомий своєю швидкою швидкістю бігу. Вони можуть розвивати швидкість від 60 до 70 км/год. Source: Getty / Getty Images AsiaPac

Які коні можуть мчати?

Двадцять чотири чистокровні особини мають право пробігти дистанцію довжиною 3200 метрів. Чистокровна порода коней, відома своєю схильністю до бігу.



Коні повинні бути не менше трьох років і відповідати суворим критеріям ваги.





Кубок Мельбурна – це гонка з гандикапом. Коні несуть додаткову вагу залежно від їх початкової ваги, віку та попередніх результатів. Таким чином кожен кінь має рівні шанси на перемогу.





Найвідоміший кінь Кубка - володар 1930 року Фар Лап. Його спадщина настільки довговічна, що його виставлено в Мельбурнському музеї, а його серце зберігається в Канберрі.

