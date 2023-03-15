Національний день подолання розриву поміж корінними народами та іншими австралійцями

З початку кампанії, що почалася кілька років тому для подолання нерівності чи прогалини поміж людьми, експерти кажуть, що мало що було досягнуто, оскільки проблеми, включаючи неадекватне житло та юридичну несправедливість, продовжують залишатися поширеними в багатьох громадах корінних народів Австралії.





