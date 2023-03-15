Національний день подолання розриву поміж корінними народами та іншими австралійцями

University of Sydney Law Professor Thalia Anthony (AAP).jpg

University of Sydney Law Professor Thalia Anthony (AAP).

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16 березня 2023-го року - Національний день подолання розриву проводиться з метою підвищення обізнаності багатонаціональної спільноти Австралії про нерівність у сфері охорони здоров'я, з якою стикаються абориґени та остров'яни Торресової протоки.

З початку кампанії, що почалася кілька років тому для подолання нерівності чи прогалини поміж людьми, експерти кажуть, що мало що було досягнуто, оскільки проблеми, включаючи неадекватне житло та юридичну несправедливість, продовжують залишатися поширеними в багатьох громадах корінних народів Австралії.


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