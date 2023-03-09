SBS Українською: акценти з радіопрограми за 2-03-2023

Свято-Михайлівська Об’єднавча Церква та Рада Точальна запрошують на Благодійний концерт на допомогу Україні





Окрім традиційного західного класичного репертуару, концерт також продемонструє багату культурну спадщину України, українські хори виконають народні мелодії та основні моменти українського музичного репертуару, забезпечуючи потужне розуміння унікальної культурної самобутності країни та її багатої історії. Від стрімких арій до хитромудрих інструментальних соло, кожен знайде щось для себе, і ви навіть можете відкрити для себе нового улюбленого виконавця чи музичний жанр.





Науковець д-р Сергій Шебеліст міг не йти на фронт, але пішов...

Dr Serhiy Shebelist. Credit: Stanislav Panteley. Свідок й учасник війни, що розпочалася у 2014-му році. Сергій Шебеліст - викладач Полтавського університету, доктор філософії у галузі соціальних комунакацій, доцент, в університеті викладав предмети з історії та теорії журналістики. Нині служить у Збройних Силах України. З ним і бесіда київської журналістки Людмили Павленко.







Ми вдячні кожному, хто навіть подумки скаже: "Боже, Україну бережи..."

Уляна Верхогляд, котра проживає в Києві ділиться спогадами про перший день широкомасштабного вторгнення в Україну. Перейшов цілий рік як Україна героїчно протистоїть широкомасштабному вторгненню, проте, героїчний дух українського народу лише міцнішає. Люди пережили страшний шок після якого прийшло ясне усвідомлення реальності котру потрібно прийняти та протистояти.





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