Бюлетень SBS новин - 9/12/2022

Наступного тижня Парламент Австралії розгляне проєкт законодавчого врегулювання щодо обмеження цін на енергоносії, за підсумками нинішньої зустрічі Національого кабінету міністрів.





Parliament will be recalled next week to legislate for an energy price cap, with the Greens and crossbench already on board with the plan. The gas cap will be for 12 months at $12 per gigajoule, with a separate coal price cap of $125 per tonne also to be introduced. Prime Minister Anthony Albanese says the plan also involves nationally targeted bill relief, which will be directly to people's bills paid through state governments instead of a cash handout.



Prime Minister Anthony Albanese. Source: AAP / Dan Himbrechts

Together this package is a constructive plan. It's a constructive plan to deal with the challenges that households and businesses are facing, and it is an example of the Commonwealth working hand in hand with states and territories, working these issues through to achieve an outcome to ensure that energy price relief does occur.

The price cap announcement follows confirmation from state and federal energy ministers to introduce a capacity investment scheme in renewable power sources.



Mr Albanese says that announcement forms part of the government's plan to improve transmission and network capacity so Australia is less vulnerable to external circumstances, like the war in Ukraine, which are currently driving price increases.”





Нове дослідження показує, що тягар повсякденної дискримінації пов'язаний з високим рівнем психологічного стресу у дорослих корінних народів. На основі майже 10 000 подань, дослідники Австралійського національного університету кажуть, що 30 відсотків аборигенів та остров'ян Торресової протоки відчувають психологічний стрес, пов'язаний із повсякденною взаємодією, порівняно з 13 відсотками дорослих, які не є корінними народами.





Чотирьом чоловікам було пред'явлено звинувачення в рамках місячного розслідування багатомільйонної глобальної фінансової афери, викликаної підказкою секретної служби Сполучених Штатів. Стверджується, що група китайських громадян маніпулювала законними онлайн-торговими платформами, щоб обдурити жертв, повідомляючи, що їхні інвестиції приносять високу віддачу.



Федеральна поліція Австралії також вилучила понад 22 мільйони доларів на 24 банківських рахунках, нібито пов'язаних зі злочинним синдикатом.





Президент Росії заявив, що його сили продовжать вражати ракетами енергетичну інфраструктуру України, незважаючи на глобальну критику.





Президент України про війну та поточну ситуацію.