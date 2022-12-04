SBS новини українською – 04/12/2022

Найголовніше на цю годину:
- Президент Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту, яку встановили країни G7 та ЄС
- У закладах догляду за старшими сподіваються уникнути минулорічної кризи через сплеск COVID
- У ВООЗ привітали рішення Китаю переглянути політику карантинних обмежень
- Австралійська збірна вибула з Чемпіонату Світу з Футболу
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