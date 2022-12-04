SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 04/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 4 December 2022 at 11:42am
By Mariana Watson, Catriona Stirrat
Source: SBS
Available in other languages

04 грудня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 4 December 2022 at 11:42am
By Mariana Watson, Catriona Stirrat
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Президент Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту, яку встановили країни G7 та ЄС
  • У закладах догляду за старшими сподіваються уникнути минулорічної кризи через сплеск COVID
  • У ВООЗ привітали рішення Китаю переглянути політику карантинних обмежень
  • Австралійська збірна вибула з Чемпіонату Світу з Футболу
Дізнайтеся більше:

Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

Австралійські змії та павуки: Що потрібно знати та як діяти в разі укусу

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