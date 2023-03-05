SBS новини українською – 05/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- Прем'єр-міністр відхилив пропозицію скасувати податкові пільги для людей із великими пенсійними заощадженнями
- Президентка Європарламенту закликає створити міжнародний трибунал проти Росії
- США застерігають Китай щодо підтримки Росії
- ООН відновлює моніторинг ядерної програми Ірану
- Австралійські рятувальники долатимуть наслідки стихії у Вануату
- Новак Джокович вилетів з чемпіонату в Дубаї
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Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
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