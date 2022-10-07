SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 08/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS українською

SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 8 October 2022 at 10:57am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

У цьому бюлетені... Таїланд оплакує смерть десятків дітей, убитих під час нападу з використанням зброї та ножа в дитячому садку... Шкільний округ в Увалде, штат Техас, призупиняє роботу всієї поліції... Жителі Сіднею готуються до нових сильних дощів і раптових паводоків, коли дика погода розриває Новий Південний Уельс...

Published 8 October 2022 at 10:57am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
  • Сполучені Штати не мають нових розвідувальних даних про ядерні загрози Росії, заявляють у Білому домі після того, як президент Джо Байден згадав про можливість ядерного «Армагедону».
    Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр каже, що США не мають ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю, і не бачать причин змінювати свою поточну ядерну позицію.
  • Нобелівську премію миру 2022 року отримали ув’язнений білоруський активіст Алесь Бяляцький, російська організація «Меморіал» та українська група «Центр громадянських свобод».
    Це одна з найбільш політично суперечливих нагород за останні десятиліття, яку багато хто сприймає як засудження президентів Росії Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка за агресію проти України.
  • Прем'єр-міністр Таїланду відвідав дитячий садок, який став місцем найбільшої масової стрілянини в історії країни.
    Прают Чан-оча віддав шану понад 20 дітям та 16 іншим особам, які були вбиті колишнім поліцейським під час нападу з зброєю та ножем на початку цього тижня.
Share

Latest podcast episodes

Війна в Україні

Україна сьогодні- 08/10/2022

Табличка для повернення на дисплеї на задній частині автомобіля (mycar Tire & Auto)

Запускається нова ініціатива «R Plate», щоб підвищити впевненість водія після ДТП

jaga .jpeg

Jaga Band запрошує знову... На цей раз - на вечір українських пісень за свободу

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 7/10/2022