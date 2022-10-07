SBS новини українською – 08/10/2022

- Сполучені Штати не мають нових розвідувальних даних про ядерні загрози Росії, заявляють у Білому домі після того, як президент Джо Байден згадав про можливість ядерного «Армагедону».
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр каже, що США не мають ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю, і не бачать причин змінювати свою поточну ядерну позицію.
- Нобелівську премію миру 2022 року отримали ув’язнений білоруський активіст Алесь Бяляцький, російська організація «Меморіал» та українська група «Центр громадянських свобод».
Це одна з найбільш політично суперечливих нагород за останні десятиліття, яку багато хто сприймає як засудження президентів Росії Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка за агресію проти України.
- Прем'єр-міністр Таїланду відвідав дитячий садок, який став місцем найбільшої масової стрілянини в історії країни.
Прают Чан-оча віддав шану понад 20 дітям та 16 іншим особам, які були вбиті колишнім поліцейським під час нападу з зброєю та ножем на початку цього тижня.
SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS
Published 8 October 2022 at 10:57am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
У цьому бюлетені... Таїланд оплакує смерть десятків дітей, убитих під час нападу з використанням зброї та ножа в дитячому садку... Шкільний округ в Увалде, штат Техас, призупиняє роботу всієї поліції... Жителі Сіднею готуються до нових сильних дощів і раптових паводоків, коли дика погода розриває Новий Південний Уельс...
Published 8 October 2022 at 10:57am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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