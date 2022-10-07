SBS новини українською – 08/10/2022

Сполучені Штати не мають нових розвідувальних даних про ядерні загрози Росії, заявляють у Білому домі після того, як президент Джо Байден згадав про можливість ядерного «Армагедону».

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр каже, що США не мають ознак того, що Росія готується неминуче застосувати ядерну зброю, і не бачать причин змінювати свою поточну ядерну позицію.