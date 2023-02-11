Бюлетень SBS новин - 11/02/2023

Ключові моменти
- Знайдені тіла, оскільки кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії продовжує зростати...
- Пентагон США збиває висотний об'єкт, що летить над Аляскою...
- Національна ліга регбі (NRL) відмовиться від цьогорічного святкування Марді Гра.
- Точиться дискусія про те, чи ракетний удар Росії по Україні пройшов над Румунією...
- Росія завдала ракетного удару по Україні, безпілотники вдарили по кількох частинах країни.
Українські чиновники кажуть, що ракети пролетіли над повітряним простором Молдови.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети також досягли Румунії, що Росія заперечує.
- Повідомляється, що ціллю була столиця України Київ, але в Київміськадміністрації кажуть, що українським ВПС вдалося збити 10 ракет над містом.
Встановлено особу другого австралійця, який, ймовірно, загинув під час землетрусу в Туреччині та Сирії.
69-річний житель Мельбурна Суат Байрам був у відпустці в Туреччині, коли стався землетрус магнітудою 7,8.
- Американський "Пентагон" збив над Аляскою висотний об'єкт розміром з невеликий автомобіль.
На прохання президента Джо Байдена винищувачі збили об’єкт, який летів на висоті трохи понад 12 000 метрів (12 190 метрів або 40 000 футів) у північно-східній частині Аляски поблизу кордону з Канадою.