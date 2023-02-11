Бюлетень SBS новин - 11/02/2023

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети також досягли Румунії, що Росія заперечує.

Українські чиновники кажуть, що ракети пролетіли над повітряним простором Молдови.

Росія завдала ракетного удару по Україні, безпілотники вдарили по кількох частинах країни.

Повідомляється, що ціллю була столиця України Київ, але в Київміськадміністрації кажуть, що українським ВПС вдалося збити 10 ракет над містом.

Встановлено особу другого австралійця, який, ймовірно, загинув під час землетрусу в Туреччині та Сирії.

69-річний житель Мельбурна Суат Байрам був у відпустці в Туреччині, коли стався землетрус магнітудою 7,8.