Бюлетень SBS новин -11/03/2023

Австралія каже, що зміна клімату є основою її зв’язків з Індією, оскільки прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе відвідує субконтинент.

Пан Албанезе та його індійський колега Нарендра Моді вже домовилися про прискорення ширшого економічного партнерства та зміцнення своїх оборонних зв’язків.

Прогнозується, що ще більше проливних дощів вдарить по і без того розмоклій північно-західній громаді Квінсленду, і жителі очікують найсильніших повеней, коли річка досягне максимуму.

Королівська комісія Robodebt провела останнє публічне слухання, серед останніх свідків – мати, син якої помер самогубством під час переслідування за фальшивий борг.