Бюлетень SBS новин -11/03/2023

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SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Україна заявила, що вирішила продовжувати боротьбу в зруйнованому місті Бахмут, оскільки війна скує найкращі російські підрозділи та принизить їх перед запланованим українським весняним контрнаступом. В інтерв’ю італійській газеті La Stampa помічник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику.

Ключові моменти
  • У північному Квінсленді прогнозують нові проливні дощі та повені...
  • Україна налаштована продовжувати битися в обложеному місті Бахмут...
  • Прем'єр-міністр Австралії завершує свій візит до Індії...
  • Німецька поліція шукає мотиви масової стрілянини в Гамбурзі...
  • Двох офіційних осіб ув'язнили через смертельну футбольну тисняву в жовтні минулого року в Індонезії.
  • Австралійський плавець встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті штату Новий Південний Уельс.
  • Австралія каже, що зміна клімату є основою її зв’язків з Індією, оскільки прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе відвідує субконтинент.
    Пан Албанезе та його індійський колега Нарендра Моді вже домовилися про прискорення ширшого економічного партнерства та зміцнення своїх оборонних зв’язків.
  • Прогнозується, що ще більше проливних дощів вдарить по і без того розмоклій північно-західній громаді Квінсленду, і жителі очікують найсильніших повеней, коли річка досягне максимуму.
  • Королівська комісія Robodebt провела останнє публічне слухання, серед останніх свідків – мати, син якої помер самогубством під час переслідування за фальшивий борг.
  • На вулицях Парижа накопичується сміття, оскільки триває страйк проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
    Повідомляється, що президент Еммануель Макрон відмовився зустрітися з профспілками, щоб домогтися припинення протестів.
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