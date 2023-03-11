Бюлетень SBS новин -11/03/2023

Ключові моменти
- У північному Квінсленді прогнозують нові проливні дощі та повені...
- Україна налаштована продовжувати битися в обложеному місті Бахмут...
- Прем'єр-міністр Австралії завершує свій візит до Індії...
- Німецька поліція шукає мотиви масової стрілянини в Гамбурзі...
- Двох офіційних осіб ув'язнили через смертельну футбольну тисняву в жовтні минулого року в Індонезії.
- Австралійський плавець встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті штату Новий Південний Уельс.
- Австралія каже, що зміна клімату є основою її зв’язків з Індією, оскільки прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе відвідує субконтинент.
Пан Албанезе та його індійський колега Нарендра Моді вже домовилися про прискорення ширшого економічного партнерства та зміцнення своїх оборонних зв’язків.
- Прогнозується, що ще більше проливних дощів вдарить по і без того розмоклій північно-західній громаді Квінсленду, і жителі очікують найсильніших повеней, коли річка досягне максимуму.
- Королівська комісія Robodebt провела останнє публічне слухання, серед останніх свідків – мати, син якої помер самогубством під час переслідування за фальшивий борг.
- На вулицях Парижа накопичується сміття, оскільки триває страйк проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік.
Повідомляється, що президент Еммануель Макрон відмовився зустрітися з профспілками, щоб домогтися припинення протестів.