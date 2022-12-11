SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 11/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 11 December 2022 at 12:24pm
By Mariana Watson, Brooke Young
Source: SBS
Available in other languages

11 грудня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 11 December 2022 at 12:24pm
By Mariana Watson, Brooke Young
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Керівництво ФІФА вшанувало пам'ять американського спортивного журналіста Гранта Вала
  • Близько десятка людей постраждало в результаті вибуху в будинку на острові Джерсі
  • У результаті атаки Росії безпілотниками знеструмлено усю некритичну інфраструктуру Одеси
  • Марокко стала першою арабською, яка потрапила до півфіналу чемпіонату світу
Дізнайтеся більше:

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