SBS новини українською – 11/12/2022

Найголовніше на цю годину:
- Керівництво ФІФА вшанувало пам'ять американського спортивного журналіста Гранта Вала
- Близько десятка людей постраждало в результаті вибуху в будинку на острові Джерсі
- У результаті атаки Росії безпілотниками знеструмлено усю некритичну інфраструктуру Одеси
- Марокко стала першою арабською, яка потрапила до півфіналу чемпіонату світу
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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