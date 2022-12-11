SBS новини українською – 11/12/2022

Найголовніше на цю годину:



Керівництво ФІФА вшанувало пам'ять американського спортивного журналіста Гранта Вала

Близько десятка людей постраждало в результаті вибуху в будинку на острові Джерсі

У результаті атаки Росії безпілотниками знеструмлено усю некритичну інфраструктуру Одеси

Марокко стала першою арабською, яка потрапила до півфіналу чемпіонату світу

***





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



