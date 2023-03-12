SBS новини українською – 12/03/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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12 березня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • Очікується, що повінь у Берктауні сьогодні досягне свого піку
  • ВВС вибачилася перед глядачами через відсторонення з ефіру спорткоментатора Гері Лінекера
  • Ентоні Альбанізі прибуває до США, щоб обговорити деталі оборонної угоди Окус
  • Цими днями виповнюється 12 років з часу аварії на Фукусімі
  • Джордан Томпсон переграв Стефаноса Ціціпаса на турнірі Мастерс
Дізнайтеся більше:

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Свідок війни. «Це неможливо пережити»

Свідок війни. «Хочеться захистити усіх тих друзів, хто там залишився»

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