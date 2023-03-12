SBS новини українською – 12/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- Очікується, що повінь у Берктауні сьогодні досягне свого піку
- ВВС вибачилася перед глядачами через відсторонення з ефіру спорткоментатора Гері Лінекера
- Ентоні Альбанізі прибуває до США, щоб обговорити деталі оборонної угоди Окус
- Цими днями виповнюється 12 років з часу аварії на Фукусімі
- Джордан Томпсон переграв Стефаноса Ціціпаса на турнірі Мастерс
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Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
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