SBS новини українською – 15/01/2023

Найголовніше на цю годину:
- В Австралії зафіксовано наднизький рівень безробіття та брак кадрів
- ВООЗ видала нові рекомендації щодо карантину осіб із COVID
- Україна готує на подання в ООН дві резолюції щодо військових злочинів Росії
- Японія планує вилити в океан радіоактивну воду Фукусіми
- Новак Джокович налаштований на перемогу на AO в Мельбурні
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою
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