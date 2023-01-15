SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 15/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 15 January 2023 at 11:37am, updated an hour ago at 11:40am
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages

15 січня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 15 January 2023 at 11:37am, updated an hour ago at 11:40am
By Mariana Watson
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • В Австралії зафіксовано наднизький рівень безробіття та брак кадрів
  • ВООЗ видала нові рекомендації щодо карантину осіб із COVID
  • Україна готує на подання в ООН дві резолюції щодо військових злочинів Росії
  • Японія планує вилити в океан радіоактивну воду Фукусіми
  • Новак Джокович налаштований на перемогу на AO в Мельбурні
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Від кулінарії до Сковороди. Як сіднейське видавництво знайомить англомовних читачів з українською культурою

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