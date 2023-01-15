SBS новини українською – 15/01/2023

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В Австралії зафіксовано наднизький рівень безробіття та брак кадрів

ВООЗ видала нові рекомендації щодо карантину осіб із COVID

Україна готує на подання в ООН дві резолюції щодо військових злочинів Росії

Японія планує вилити в океан радіоактивну воду Фукусіми

Новак Джокович налаштований на перемогу на AO в Мельбурні

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