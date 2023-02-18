Бюлетень SBS новин -18/02/2023

Key Points
- Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра за заколот і образу президента...
- Тисячі новозеландців покинули свої домівки через циклон Габріель...
- Закони про ідентифікацію виборців розширено, щоб допомогти мігрантам і корінним жителям Австралії...
- П'ятеро колишніх працівників поліції, звинувачених у вбивстві в США, не визнають себе винними у смерті Тайра Ніколса...
- Австралія здобула поважний результат у першому дні другого тестового матчу з крикету проти Індії.
- Алекс де Мінаур зазнав розгромної поразки у чвертьфіналі Rotterdam Open.
- Кількість смертей від циклону Габріель у Новій Зеландії продовжує зростати, принаймні дев’ять людей загинули, оскільки зростають припущення про занижену кількість смертей.
Персонал і ресурси Сил оборони Австралії будуть направлені до Нової Зеландії разом з експертами з питань стихійних лих, щоб допомогти впоратися з найсильнішим штормом у країні цього століття.
- Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра Френка Байнімараму, який довго обіймав посаду, на три роки за заколот і образу президента.
- Федеральний уряд змінює правила, щоб полегшити людям реєстрацію для голосування.
Він розширює доступ до зарахування, що, за словами лейбористів, особливо допоможе новим мігрантам і корінним австралійцям.
- Шестеро людей були застрелені в сільській місцевості Міссісіпі в Сполучених Штатах, підозрюваний узятий під варту.
Серед постраждалих – чоловік, застрелений у магазині, і жінка, убита в будинку.
- Рятувальники витягли живими трьох людей з-під обвалених будівель у Туреччині.
Порятунок відбувається через 11 днів після землетрусу, який забрав життя понад 43 000 людей, залишив мільйони без даху над головою та спровокував масову допомогу.