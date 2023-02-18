Бюлетень SBS новин -18/02/2023

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Президент України Володимир Зеленський відкрив Мюнхенську конференцію з безпеки із закликом про підтримку. Близько 40 глав держав і урядів із майже 100 країн світу, включаючи Сполучені Штати, Європу та Китай, беруть участь у триденній конференції, обговорюючи безпекову ситуацію в Європі після вторгнення Росії в Україну.

Key Points
  • Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра за заколот і образу президента...
  • Тисячі новозеландців покинули свої домівки через циклон Габріель...
  • Закони про ідентифікацію виборців розширено, щоб допомогти мігрантам і корінним жителям Австралії...
  • П'ятеро колишніх працівників поліції, звинувачених у вбивстві в США, не визнають себе винними у смерті Тайра Ніколса...
  • Австралія здобула поважний результат у першому дні другого тестового матчу з крикету проти Індії.
  • Алекс де Мінаур зазнав розгромної поразки у чвертьфіналі Rotterdam Open.
  • Кількість смертей від циклону Габріель у Новій Зеландії продовжує зростати, принаймні дев’ять людей загинули, оскільки зростають припущення про занижену кількість смертей.
    Персонал і ресурси Сил оборони Австралії будуть направлені до Нової Зеландії разом з експертами з питань стихійних лих, щоб допомогти впоратися з найсильнішим штормом у країні цього століття.
  • Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра Френка Байнімараму, який довго обіймав посаду, на три роки за заколот і образу президента.
  • Федеральний уряд змінює правила, щоб полегшити людям реєстрацію для голосування.
    Він розширює доступ до зарахування, що, за словами лейбористів, особливо допоможе новим мігрантам і корінним австралійцям.
  • Шестеро людей були застрелені в сільській місцевості Міссісіпі в Сполучених Штатах, підозрюваний узятий під варту.
    Серед постраждалих – чоловік, застрелений у магазині, і жінка, убита в будинку.
  • Рятувальники витягли живими трьох людей з-під обвалених будівель у Туреччині.
    Порятунок відбувається через 11 днів після землетрусу, який забрав життя понад 43 000 людей, залишив мільйони без даху над головою та спровокував масову допомогу.
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