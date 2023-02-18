Бюлетень SBS новин -18/02/2023

Кількість смертей від циклону Габріель у Новій Зеландії продовжує зростати, принаймні дев’ять людей загинули, оскільки зростають припущення про занижену кількість смертей.

Персонал і ресурси Сил оборони Австралії будуть направлені до Нової Зеландії разом з експертами з питань стихійних лих, щоб допомогти впоратися з найсильнішим штормом у країні цього століття.

Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра Френка Байнімараму, який довго обіймав посаду, на три роки за заколот і образу президента.

Федеральний уряд змінює правила, щоб полегшити людям реєстрацію для голосування.

Він розширює доступ до зарахування, що, за словами лейбористів, особливо допоможе новим мігрантам і корінним австралійцям.

Шестеро людей були застрелені в сільській місцевості Міссісіпі в Сполучених Штатах, підозрюваний узятий під варту.

Серед постраждалих – чоловік, застрелений у магазині, і жінка, убита в будинку.