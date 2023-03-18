Бюлетень SBS новин - 18/03/2023

Жителів Вікторії попереджають про підвищення температури на найближчі вихідні.

У зв’язку з сильним вітром, який очікується в усьому штаті, влада оголосила повну заборону на пожежі в кількох регіонах.

Сьогодні, у суботу, температура в Мельбурні досягне 37 градусів за Цельсієм.

Водночас ртутний стовпчик у деяких регіонах може перевищувати 40C.

Прогноз зростання Австралії залишається незмінним через інфляцію та уповільнення економіки Китаю.