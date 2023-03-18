Бюлетень SBS новин - 18/03/2023

Ключові моменти
- Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу розпорядження на арешт президента Росії...
- Прогноз зростання Австралії залишається незмінним...
- В результаті авіакатастрофи на заході Сіднея пілот був госпіталізований...
- "Сіднейські півні" відіграються винятковою перемогою...
- Індія перемогла Австралію у стартовій грі серії One Day International...
- Жителів Вікторії попереджають про підвищення температури на найближчі вихідні.
У зв’язку з сильним вітром, який очікується в усьому штаті, влада оголосила повну заборону на пожежі в кількох регіонах.
Сьогодні, у суботу, температура в Мельбурні досягне 37 градусів за Цельсієм.
Водночас ртутний стовпчик у деяких регіонах може перевищувати 40C.
Прогноз зростання Австралії залишається незмінним через інфляцію та уповільнення економіки Китаю.
- Організація економічного співробітництва та розвитку (OCED) погіршила прогнози зростання Австралії у своєму прогнозному звіті.
Організація переглянула прогноз зростання Австралії до 2024 року з 1,9 відсотка до 1,5 відсотка.
Це відбувається, попри глобальне покращення, оскільки ОЕСР очікує зростання до 2,6 відсотка у 2023 році.
- У столиці Франції прокотилася чергова хвиля демонстрацій проти планів уряду підвищити пенсійний вік у країні.
Поліція зіткнулася з демонстрантами в Парижі, на фотографіях видно, як поліція використовує сльозогінний газ, щоб відповісти на безлади натовпу біля Національної асамблеї парламенту.