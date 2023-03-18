Бюлетень SBS новин - 18/03/2023

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SBS українською, 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Ключові моменти
  • Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу розпорядження на арешт президента Росії...
  • Прогноз зростання Австралії залишається незмінним...
  • В результаті авіакатастрофи на заході Сіднея пілот був госпіталізований...
  • "Сіднейські півні" відіграються винятковою перемогою...
  • Індія перемогла Австралію у стартовій грі серії One Day International...
  • Жителів Вікторії попереджають про підвищення температури на найближчі вихідні.
    У зв’язку з сильним вітром, який очікується в усьому штаті, влада оголосила повну заборону на пожежі в кількох регіонах.
    Сьогодні, у суботу, температура в Мельбурні досягне 37 градусів за Цельсієм.
    Водночас ртутний стовпчик у деяких регіонах може перевищувати 40C.
    Прогноз зростання Австралії залишається незмінним через інфляцію та уповільнення економіки Китаю.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку (OCED) погіршила прогнози зростання Австралії у своєму прогнозному звіті.
    Організація переглянула прогноз зростання Австралії до 2024 року з 1,9 відсотка до 1,5 відсотка.
    Це відбувається, попри глобальне покращення, оскільки ОЕСР очікує зростання до 2,6 відсотка у 2023 році.
  • У столиці Франції прокотилася чергова хвиля демонстрацій проти планів уряду підвищити пенсійний вік у країні.
    Поліція зіткнулася з демонстрантами в Парижі, на фотографіях видно, як поліція використовує сльозогінний газ, щоб відповісти на безлади натовпу біля Національної асамблеї парламенту.

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