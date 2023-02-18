SBS новини українською – 19/02/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Мюнхені триває Безпекова конференція центральною темою якої є Україна
- Австралія перегляне норму щодо двотижневого обмеження на роботу для іноземних студентів
- У Дарвіні пройдуть пам’ятні заходи з нагоди вшанування 81-ї річниці бомбардування міста
- У Туреччині з-під завалів вдалося врятувати ще кількох осіб
- Ексфутболіста Челсі Крістіана Атсу знайдено мертвим під завалами в Туреччині
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Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
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