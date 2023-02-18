SBS новини українською – 19/02/2023

Найголовніше на цю годину:



У Мюнхені триває Безпекова конференція центральною темою якої є Україна

Австралія перегляне норму щодо двотижневого обмеження на роботу для іноземних студентів

У Дарвіні пройдуть пам’ятні заходи з нагоди вшанування 81-ї річниці бомбардування міста

У Туреччині з-під завалів вдалося врятувати ще кількох осіб

Ексфутболіста Челсі Крістіана Атсу знайдено мертвим під завалами в Туреччині

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