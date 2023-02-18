SBS новини українською – 19/02/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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19 лютого 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У Мюнхені триває Безпекова конференція центральною темою якої є Україна
  • Австралія перегляне норму щодо двотижневого обмеження на роботу для іноземних студентів
  • У Дарвіні пройдуть пам’ятні заходи з нагоди вшанування 81-ї річниці бомбардування міста
  • У Туреччині з-під завалів вдалося врятувати ще кількох осіб
  • Ексфутболіста Челсі Крістіана Атсу знайдено мертвим під завалами в Туреччині
Дізнайтеся більше:

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Україна сьогодні – 19/02/2023

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

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Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

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