SBS новини українською – 19/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- У НПВ очікується рекордна спека
- ООН розгляне позов Австралії щодо збитого літака MH17
- Володимир Путін відвідав Крим у дев'яту річницю російської анексії півострова
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що під час візиту в Москву президент Китаю обговорюватиме з Путіним питання війни в Україні
- Трамп заявив, що у вівторок його арештовують, і закликав своїх прибічників до протестів
- Новак Джоковч не братиме участь у чемпіонаті з тенісу в Маямі
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