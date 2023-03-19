SBS новини українською – 19/03/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

19 березня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У НПВ очікується рекордна спека
  • ООН розгляне позов Австралії щодо збитого літака MH17
  • Володимир Путін відвідав Крим у дев'яту річницю російської анексії півострова
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що під час візиту в Москву президент Китаю обговорюватиме з Путіним питання війни в Україні
  • Трамп заявив, що у вівторок його арештовують, і закликав своїх прибічників до протестів
  • Новак Джоковч не братиме участь у чемпіонаті з тенісу в Маямі
Дізнайтеся більше:

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Свідок війни. «Це неможливо пережити»

Свідок війни. «Хочеться захистити усіх тих друзів, хто там залишився»

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

War-torn villages of Oskil and Senkove in Ukraine

Україна сьогодні – 19/03/2023

International Court Ukraine War Putin

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна

Президент України Володимир Зеленський

Україна сьогодні - 18/03/2023

SBS українською

Бюлетень SBS новин - 18/03/2023