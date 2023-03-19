SBS новини українською – 19/03/2023

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У НПВ очікується рекордна спека

ООН розгляне позов Австралії щодо збитого літака MH17

Володимир Путін відвідав Крим у дев'яту річницю російської анексії півострова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що під час візиту в Москву президент Китаю обговорюватиме з Путіним питання війни в Україні

Трамп заявив, що у вівторок його арештовують, і закликав своїх прибічників до протестів