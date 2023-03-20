Бюлетень SBS новин - 20/03/2023

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Солдат може зіткнутися з потенційними звинуваченнями у військових злочинах через смерть чоловіка в Афганістані... Зелені кажуть, що вони можуть утриматися від голосування за захисний механізм...

Міністри юстиції з усього світу зустрінуться в Лондоні, щоб обговорити посилення підтримки Міжнародного кримінального суду після того, як минулого тижня він видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Віце-прем’єр-міністр Великобританії Домінік Рааб каже, що Сполучене Королівство пообіцяло виділити МКС цього року мільйон фунтів стерлінгів, і очікується, що інші країни підуть цьому прикладу під час конференції [[яку спільно проводять Лондон і Нідерланди]].

Фінансування піде на підготовку слідчих для розслідування ймовірних воєнних злочинів, а також на психологічну та практичну підтримку жертв.

МКС звинуватив Путіна у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України, звинувачення, які Москва відкидає.
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