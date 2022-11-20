SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 20/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 20 November 2022 at 11:23am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages

20 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 20 November 2022 at 11:23am
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • Учасники кліматичного саміту досі не можуть прийняти спільне рішення
  • Ентоні Альбанізі задоволений результатами своєї зустрічі з лідером Китаю
  • Вікторія готується до виборів
  • Під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газопроводі
  • Президент ФІФА відповів на критику стосовно проведення Чемпіонату світу з футболу в Катарі
Дізнайтеся більше:

Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

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