SBS новини українською – 20/11/2022

Найголовніше на цю годину:
- Учасники кліматичного саміту досі не можуть прийняти спільне рішення
- Ентоні Альбанізі задоволений результатами своєї зустрічі з лідером Китаю
- Вікторія готується до виборів
- Під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газопроводі
- Президент ФІФА відповів на критику стосовно проведення Чемпіонату світу з футболу в Катарі
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Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом
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