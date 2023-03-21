- Троє членів парламенту від Лейбористської партії висловили стурбованість щодо плану Австралії придбати атомні підводні човни в рамках пакту AUKUS.
Згідно з угодою, федеральний уряд планує придбати флот із восьми атомних підводних човнів у рамках стратегії підвищення кваліфікації оборонного персоналу, що може коштувати уряду до 368 мільярдів доларів.
- Виконавча влада Європейського Союзу виділить Туреччині 1,6 мільярда доларів на допомогу у відновленні після руйнівного землетрусу минулого місяця.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила сьогодні [[ВІВТОРОК]], відкриваючи міжнародну конференцію, спрямовану на надання подальшої підтримки регіонам, які постраждали від землетрусів, які забрали життя понад 57 000 людей.
- Спірний законопроєкт про пенсійну реформу був прийнятий у французькому парламенті після того, як уряд президента Еммануеля Макрона ледве витримав вотум недовіри.
Законопроєкт, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років, викликав тижні протестів у великих містах Франції.
Бюлетень SBS новин - 21/03/2023
Source: SBS / SBS Ukrainian
Австралійські українці закликали ООН виключити Росію до того, як вона головуватиме в Раді безпеки у квітні. Сьогодні [ВІВТОРОК] біля інформаційного центру U-N у Канберрі зібралася група з приблизно 20 протестувальників.
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