Бюлетень SBS новин - 21/03/2023

Згідно з угодою, федеральний уряд планує придбати флот із восьми атомних підводних човнів у рамках стратегії підвищення кваліфікації оборонного персоналу, що може коштувати уряду до 368 мільярдів доларів.

Троє членів парламенту від Лейбористської партії висловили стурбованість щодо плану Австралії придбати атомні підводні човни в рамках пакту AUKUS.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила сьогодні [[ВІВТОРОК]], відкриваючи міжнародну конференцію, спрямовану на надання подальшої підтримки регіонам, які постраждали від землетрусів, які забрали життя понад 57 000 людей.

Виконавча влада Європейського Союзу виділить Туреччині 1,6 мільярда доларів на допомогу у відновленні після руйнівного землетрусу минулого місяця.

Спірний законопроєкт про пенсійну реформу був прийнятий у французькому парламенті після того, як уряд президента Еммануеля Макрона ледве витримав вотум недовіри.

Законопроєкт, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років, викликав тижні протестів у великих містах Франції.