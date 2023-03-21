Бюлетень SBS новин - 21/03/2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Австралійські українці закликали ООН виключити Росію до того, як вона головуватиме в Раді безпеки у квітні. Сьогодні [ВІВТОРОК] біля інформаційного центру U-N у Канберрі зібралася група з приблизно 20 протестувальників.

  • Троє членів парламенту від Лейбористської партії висловили стурбованість щодо плану Австралії придбати атомні підводні човни в рамках пакту AUKUS.
    Згідно з угодою, федеральний уряд планує придбати флот із восьми атомних підводних човнів у рамках стратегії підвищення кваліфікації оборонного персоналу, що може коштувати уряду до 368 мільярдів доларів.
  • Виконавча влада Європейського Союзу виділить Туреччині 1,6 мільярда доларів на допомогу у відновленні після руйнівного землетрусу минулого місяця.
    Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила сьогодні [[ВІВТОРОК]], відкриваючи міжнародну конференцію, спрямовану на надання подальшої підтримки регіонам, які постраждали від землетрусів, які забрали життя понад 57 000 людей.
  • Спірний законопроєкт про пенсійну реформу був прийнятий у французькому парламенті після того, як уряд президента Еммануеля Макрона ледве витримав вотум недовіри.
    Законопроєкт, який підвищує пенсійний вік з 62 до 64 років, викликав тижні протестів у великих містах Франції.
Share

Latest podcast episodes

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi 21.03.jpeg

Україна сьогодні - 21/03/2023

The leaders of China and Russia shake hands (AAP).jpg

Президент Росії зустрічається з лідером Китаю, поки триває війна в Україні

Lucyna Hvorost.jpg

Розмова зі сучасною українською співачкою Люциною Хворост

thumbnail_Hamed Pourazad had a scholarship for postgraduate study in Australia but gave up after waiting three years for a student visa that never arrived (Supplied).jpg

Набридло чекати на візу: закордонні докторанти відмовляються від Австралії