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SBS новини українською - 22/10/2022

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SBS українською , 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 22 October 2022 at 1:13pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

У цьому бюлетені... ООН засуджує використання Росією іранських безпілотників; Сильні дощі та повені вражають кілька штатів; Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе сьогодні зустрінеться зі своїм японським колегою в Перті; Дональда Трампа викликали для дачі свідчень перед слідчим комітетом 6 січня; І в тенісі: колишня перша ракетка світу Симона Халеп отримала заборону на допінг.

Published 22 October 2022 at 1:13pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Президент України Володимир Зеленський закликає Захід попередити Росію, щоб вона не підривала дамбу, яка може затопити південну частину України, оскільки його війська готуються витіснити московські війська з окупованого міста Херсона.
Пан Зеленський каже, що російські війська заклали вибухівку всередині величезної дамби Нової Каховки, яка стримує величезне водосховище, і планували її підірвати.

Члени Ради Безпеки ООН засудили Росію за використання нею безпілотників іранського виробництва для ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.
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Країни звинуватили Росію в порушенні заборони Ради безпеки ООН на передачу безпілотників, здатних літати на 300 кілометрів.
Україна запросила експертів ООН для перевірки безпілотників іранського походження, які Росія використовує проти цивільних цілей.

Громади в містах, яким загрожує повінь на півночі Вікторії, незабаром почнуть відчувати найгіршу катастрофу.
Станом на суботній ранок вода поблизу Керанга та менших навколишніх міст уже була високою, а пік очікується найближчими годинами.
Дамба Керанг успішно стримує воду, але вона може не спадати протягом місяця або більше.
Дощ і грози повернулися по всьому штату протягом ночі, а західна Вікторія зазнала основного тягаря дикої погоди.
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