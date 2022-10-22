SBS новини українською - 22/10/2022

Президент України Володимир Зеленський закликає Захід попередити Росію, щоб вона не підривала дамбу, яка може затопити південну частину України, оскільки його війська готуються витіснити московські війська з окупованого міста Херсона.



Пан Зеленський каже, що російські війська заклали вибухівку всередині величезної дамби Нової Каховки, яка стримує величезне водосховище, і планували її підірвати.





Члени Ради Безпеки ООН засудили Росію за використання нею безпілотників іранського виробництва для ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні.



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Країни звинуватили Росію в порушенні заборони Ради безпеки ООН на передачу безпілотників, здатних літати на 300 кілометрів.



Україна запросила експертів ООН для перевірки безпілотників іранського походження, які Росія використовує проти цивільних цілей.





Громади в містах, яким загрожує повінь на півночі Вікторії, незабаром почнуть відчувати найгіршу катастрофу.



Станом на суботній ранок вода поблизу Керанга та менших навколишніх міст уже була високою, а пік очікується найближчими годинами.



Дамба Керанг успішно стримує воду, але вона може не спадати протягом місяця або більше.

