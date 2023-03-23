SBS новини українською – 23/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- У НПВ тривають останні передвиборчі дебати
- Росія завдала чергових повітряних ударів по Київщині та Запоріжжю
- Ентоні Блінкен розповів Сенату про зв'язки між Китаєм і Росією
- У НПВ під час військових навчань гелікоптер впав в океан
- У школі в Денвері відбулася стрілянина
- У Квінсленді обговорюють проекти надбання Олімпіади-2032
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Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
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