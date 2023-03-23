SBS новини українською – 23/03/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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23 березня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У НПВ тривають останні передвиборчі дебати
  • Росія завдала чергових повітряних ударів по Київщині та Запоріжжю
  • Ентоні Блінкен розповів Сенату про зв'язки між Китаєм і Росією
  • У НПВ під час військових навчань гелікоптер впав в океан
  • У школі в Денвері відбулася стрілянина
  • У Квінсленді обговорюють проекти надбання Олімпіади-2032
Дізнайтеся більше:

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Свідок війни. «Це неможливо пережити»

Свідок війни. «Хочеться захистити усіх тих друзів, хто там залишився»

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