SBS новини українською – 24/09/2022

Основні моменти Тривають інтенсивні пошуки п'ятирічної дитини, яка зникла під час повені...

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Клієнтів Optus попередили про підозрілу активність після порушення безпеки персональних даних

П'ятирічна дитина зникла безвісти після того, як її змило повеневими водами на заході Нового Південного Уельсу, оскільки штат залишається в стані готовності.



У п'ятницю приблизно о 20:00 два транспортні засоби потрапили в пастку паводкових вод на Макгрейн-Вей у Талламорі, на північний захід від Паркса.





Президент Володимир Зеленський заявляє, що референдуми, які проводяться на окупованих територіях України, будуть засуджені світом.



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Організовані Кремлем референдуми в Луганській, Херсонській та частково окупованих Росією Запорізькій і Донецькій областях багато хто сприймав як прелюдію до анексії цих територій Москвою. Українські чиновники стверджують, що людям було заборонено залишати деякі окуповані території до завершення чотириденного голосування , співробітникам погрожували звільненням, якщо вони не візьмуть участь, а солдати ходили від дверей до дверей за голосами на виборчих дільницях.





Телекомунікаційна компанія Optus запевняє клієнтів, що паролі та фінансові дані не були зламані під час недавньої кібератаки.

