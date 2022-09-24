SBS новини українською – 24/09/2022

Основні моменти
- Тривають інтенсивні пошуки п'ятирічної дитини, яка зникла під час повені...
- Світові лідери б'ють на сполох через наслідки зміни клімату...
- Макс Холмс з Джилонгу пропустить гранд-фінал A-F-L
- ООН закликає до спокою на тлі масових протестів в Ірані...
- Клієнтів Optus попередили про підозрілу активність після порушення безпеки персональних даних
П'ятирічна дитина зникла безвісти після того, як її змило повеневими водами на заході Нового Південного Уельсу, оскільки штат залишається в стані готовності.
У п'ятницю приблизно о 20:00 два транспортні засоби потрапили в пастку паводкових вод на Макгрейн-Вей у Талламорі, на північний захід від Паркса.
Президент Володимир Зеленський заявляє, що референдуми, які проводяться на окупованих територіях України, будуть засуджені світом.
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Організовані Кремлем референдуми в Луганській, Херсонській та частково окупованих Росією Запорізькій і Донецькій областях багато хто сприймав як прелюдію до анексії цих територій Москвою. Українські чиновники стверджують, що людям було заборонено залишати деякі окуповані території до завершення чотириденного голосування , співробітникам погрожували звільненням, якщо вони не візьмуть участь, а солдати ходили від дверей до дверей за голосами на виборчих дільницях.
Телекомунікаційна компанія Optus запевняє клієнтів, що паролі та фінансові дані не були зламані під час недавньої кібератаки.
Optus написав клієнтам, пояснюючи, що особисті дані, включаючи адреси електронної пошти та документи, що посвідчують особу, як-от водійські права, були розкриті.