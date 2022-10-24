SBS новини українською - 24/10/2022

Бюро метеорології повідомляє, що цього тижня очікується, що дві різні погодні системи спричинять хаос у Вікторії та Новому Південному Уельсі.

Старший метеоролог Дін Наррамор каже, що перша система прямує до Вікторії з Південної Австралії та принесе помірні або сильні опади в деяких частинах штату, особливо на півночі.