SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською - 24/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS українською

SBS українською Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 24 October 2022 at 2:45pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Міністр оборони Росії каже, що Україна може посилити війну, використовуючи "брудну бомбу", звинувачення, які Київ назвав "абсурдними".

Published 24 October 2022 at 2:45pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Основні моменти
  • У Новому Південному Уельсі одна людина зникла безвісти після того, як автомобіль потрапив у воду...
  • Борис Джонсон відмовився балотуватися на посаду лідера Торі...
  • Влада посилює свої заклики до жителів прислухатися до попереджень, оскільки сувора погода посилюється...
  • Президента Китаю призначено на третій термін...
  • «Діаманти» здобули приголомшливу перемогу над Новою Зеландією
  • Міністр оборони Росії заявив, що Україна може посилити війну, використовуючи "брудну бомбу"
  • Бюро метеорології повідомляє, що цього тижня очікується, що дві різні погодні системи спричинять хаос у Вікторії та Новому Південному Уельсі.
    Старший метеоролог Дін Наррамор каже, що перша система прямує до Вікторії з Південної Австралії та принесе помірні або сильні опади в деяких частинах штату, особливо на півночі.
  • Підкомітет ООН із запобігання тортурам перервав свій візит до Австралії, заявивши про перешкоджання.
  • Скарбник Джим Чалмерс каже, що зростання міграції буде ключовим фактором економічного успіху країни.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення Росії про те, що Україна може використати «брудну бомбу», тобто звичайну зброю з ядерними матеріалами.
    Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з кількома своїми західними колегами.
Share

Latest podcast episodes

Підліток стоїть під завалами в Миколаєві (AAP).jpg

Попередження про те, що вторгнення Росії в Україну посилюється

Росія Україна війна Херсон Пояснення

Україна сьогодні - 24/10/2022

Хлопчик молиться руками над обличчям до стіни вдома. Фото

Кожна шоста австралійська дитина живе в бідності, напередодні прийняття федерального бюджету

Russia Ukraine War

Ukraine today – 23/10/2022