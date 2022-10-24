SBS новини українською - 24/10/2022

Основні моменти
- У Новому Південному Уельсі одна людина зникла безвісти після того, як автомобіль потрапив у воду...
- Борис Джонсон відмовився балотуватися на посаду лідера Торі...
- Влада посилює свої заклики до жителів прислухатися до попереджень, оскільки сувора погода посилюється...
- Президента Китаю призначено на третій термін...
- «Діаманти» здобули приголомшливу перемогу над Новою Зеландією
- Міністр оборони Росії заявив, що Україна може посилити війну, використовуючи "брудну бомбу"
- Бюро метеорології повідомляє, що цього тижня очікується, що дві різні погодні системи спричинять хаос у Вікторії та Новому Південному Уельсі.
Старший метеоролог Дін Наррамор каже, що перша система прямує до Вікторії з Південної Австралії та принесе помірні або сильні опади в деяких частинах штату, особливо на півночі.
- Підкомітет ООН із запобігання тортурам перервав свій візит до Австралії, заявивши про перешкоджання.
- Скарбник Джим Чалмерс каже, що зростання міграції буде ключовим фактором економічного успіху країни.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на припущення Росії про те, що Україна може використати «брудну бомбу», тобто звичайну зброю з ядерними матеріалами.
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час телефонної розмови з кількома своїми західними колегами.