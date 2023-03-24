SBS новини українською – 24/03/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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24 березня 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У НПВ триває останній день передвиборчої боротьби
  • Ентоні Альбанізі переконаний в успішності майбутнього референдуму
  • Пітера Даттона закликають визначитися з рішенням стосовно референдуму
  • TikTok можуть заборонити в США
  • Трансґендерних жінок виключили з легкоатлетичних змагань
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