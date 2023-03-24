SBS новини українською – 24/03/2023

Найголовніше на цю годину:
- У НПВ триває останній день передвиборчої боротьби
- Ентоні Альбанізі переконаний в успішності майбутнього референдуму
- Пітера Даттона закликають визначитися з рішенням стосовно референдуму
- TikTok можуть заборонити в США
- Трансґендерних жінок виключили з легкоатлетичних змагань
Дізнайтеся більше:
Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у