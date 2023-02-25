Бюлетень SBS новин - 25/02/2023

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SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Люди по всьому світу зібралися на знак солідарності з Україною в першу річницю вторгнення Росії в країну. Протестувальники мітингували за мир у великих містах, включаючи Нью-Йорк, Лондон і Берлін, а визначні будівлі, зокрема Сіднейський оперний театр, освітлювали жовто-блакитним кольором. В самій Україні люди зупинилися, щоб згадати тих, хто загинув у конфлікті, оскільки бойові дії починаються другий рік.

Key Points
  • Українці відзначають першу річницю нападу Росії на їхню країну...
  • У Сіднеї відсвяткують 45-й щорічний парад Марді Гра...
  • Двоє шукачів притулку в Науру влаштували акцію протесту, оскільки вони наближаються до десяти років ув'язнення...
  • «Брамбіз» розгромили гру «Варатахс Нового Південного Уельсу»
  • Союзники України оголосили про подальші санкції проти Росії, оскільки продовжуються спроби ізоляції країни.
    Сполучені Штати оприлюднили подробиці нових заходів, які вони вживають, спрямованих не лише на Росію, але й на «акторів третіх країн», які підтримують військові зусилля Росії.
  • Генеральна Асамблея ООН хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв війни в Україні.
    Це сталося через день після того, як Всесвітня організація ухвалила необов’язкову резолюцію, яка засуджує російське вторгнення.
  • Два випадки захворювання на пташиний грип H5N1 були підтверджені в Камбоджі, що викликало занепокоєння з боку чиновників охорони здоров'я.
    11-річна дівчинка з провінції на схід від столиці Пномпень померла в лікарні від вірусу, а її батько також дав позитивний результат.


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