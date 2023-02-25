Бюлетень SBS новин - 25/02/2023

Сполучені Штати оприлюднили подробиці нових заходів, які вони вживають, спрямованих не лише на Росію, але й на «акторів третіх країн», які підтримують військові зусилля Росії.

Союзники України оголосили про подальші санкції проти Росії, оскільки продовжуються спроби ізоляції країни.

Це сталося через день після того, як Всесвітня організація ухвалила необов’язкову резолюцію, яка засуджує російське вторгнення.

Два випадки захворювання на пташиний грип H5N1 були підтверджені в Камбоджі, що викликало занепокоєння з боку чиновників охорони здоров'я.

11-річна дівчинка з провінції на схід від столиці Пномпень померла в лікарні від вірусу, а її батько також дав позитивний результат.