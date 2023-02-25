Бюлетень SBS новин - 25/02/2023

Key Points
- Українці відзначають першу річницю нападу Росії на їхню країну...
- У Сіднеї відсвяткують 45-й щорічний парад Марді Гра...
- Двоє шукачів притулку в Науру влаштували акцію протесту, оскільки вони наближаються до десяти років ув'язнення...
- «Брамбіз» розгромили гру «Варатахс Нового Південного Уельсу»
- Союзники України оголосили про подальші санкції проти Росії, оскільки продовжуються спроби ізоляції країни.
Сполучені Штати оприлюднили подробиці нових заходів, які вони вживають, спрямованих не лише на Росію, але й на «акторів третіх країн», які підтримують військові зусилля Росії.
- Генеральна Асамблея ООН хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв війни в Україні.
Це сталося через день після того, як Всесвітня організація ухвалила необов’язкову резолюцію, яка засуджує російське вторгнення.
- Два випадки захворювання на пташиний грип H5N1 були підтверджені в Камбоджі, що викликало занепокоєння з боку чиновників охорони здоров'я.
11-річна дівчинка з провінції на схід від столиці Пномпень померла в лікарні від вірусу, а її батько також дав позитивний результат.