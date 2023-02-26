SBS новини українською – 26/02/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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26 лютого 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У Мельбурні відбулося віче присвячене початку війни в Україні
  • Ентоні Альбанізі взяв участь у Сіднейському параді Марді Гра
  • Опозиція закликає відновити роботу посольства Австралії в Україні
  • Організатори міжнародного турніру з нагоди гей-прайду вітають його успіх
Дізнайтеся більше:

Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Україна сьогодні – 26/02/2023

Свідок війни. «Це неможливо пережити»

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Свідок війни. «Це неможливо пережити»

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