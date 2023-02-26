SBS новини українською – 26/02/2023

Найголовніше на цю годину:



У Мельбурні відбулося віче присвячене початку війни в Україні

Ентоні Альбанізі взяв участь у Сіднейському параді Марді Гра

Опозиція закликає відновити роботу посольства Австралії в Україні

Організатори міжнародного турніру з нагоди гей-прайду вітають його успіх

***





Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



