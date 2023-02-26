SBS новини українською – 26/02/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Мельбурні відбулося віче присвячене початку війни в Україні
- Ентоні Альбанізі взяв участь у Сіднейському параді Марді Гра
- Опозиція закликає відновити роботу посольства Австралії в Україні
- Організатори міжнародного турніру з нагоди гей-прайду вітають його успіх
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Свідок війни. «Ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі»
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