SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською - 27/10/2022

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 27 October 2022 at 4:44pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Австралійські війська будуть направлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військових. Бюро метеорології повідомило про можливі масштабні повені в деяких частинах Нового Південного Уельсу. Річка Боган у центрі уваги, а її пік наразі досягає Дандалу.

Published 27 October 2022 at 4:44pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
  • Федеральний уряд наголошує, що австралійські сили оборони чисельністю до 70 осіб не в’їжджатимуть на територію України.
  • Сирійські державні ЗМІ повідомили, що сирійські та російські війська провели в Сирії спільні військові навчання із залученням наземних і повітряних сил.
    Обидві армії імітували обстріли позицій противника під прикриттям артилерії, а також авіаудари літаків і вертольотів.
  • Журі присяжних, яке обговорювало справу, яка звинувачує пана Лерманна у зґвалтуванні його колишньої колеги Бріттані Хіггінс, було звільнено сьогодні 27/10 після того, як головний суддя Верховного суду A-C-T Люсі МакКаллум заявила, що було виявлено, що принаймні один присяжний провів відповідне дослідження щодо цієї справи.
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