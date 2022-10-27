SBS новини українською - 27/10/2022

- Федеральний уряд наголошує, що австралійські сили оборони чисельністю до 70 осіб не в’їжджатимуть на територію України.
- Сирійські державні ЗМІ повідомили, що сирійські та російські війська провели в Сирії спільні військові навчання із залученням наземних і повітряних сил.
Обидві армії імітували обстріли позицій противника під прикриттям артилерії, а також авіаудари літаків і вертольотів.
- Журі присяжних, яке обговорювало справу, яка звинувачує пана Лерманна у зґвалтуванні його колишньої колеги Бріттані Хіггінс, було звільнено сьогодні 27/10 після того, як головний суддя Верховного суду A-C-T Люсі МакКаллум заявила, що було виявлено, що принаймні один присяжний провів відповідне дослідження щодо цієї справи.
SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS
Published 27 October 2022 at 4:44pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Австралійські війська будуть направлені до Сполученого Королівства для допомоги в навчанні українських військових. Бюро метеорології повідомило про можливі масштабні повені в деяких частинах Нового Південного Уельсу. Річка Боган у центрі уваги, а її пік наразі досягає Дандалу.
Published 27 October 2022 at 4:44pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Share