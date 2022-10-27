SBS новини українською - 27/10/2022

Федеральний уряд наголошує, що австралійські сили оборони чисельністю до 70 осіб не в’їжджатимуть на територію України.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що сирійські та російські війська провели в Сирії спільні військові навчання із залученням наземних і повітряних сил.

Журі присяжних, яке обговорювало справу, яка звинувачує пана Лерманна у зґвалтуванні його колишньої колеги Бріттані Хіггінс, було звільнено сьогодні 27/10 після того, як головний суддя Верховного суду A-C-T Люсі МакКаллум заявила, що було виявлено, що принаймні один присяжний провів відповідне дослідження щодо цієї справи.