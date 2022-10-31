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SBS новини українською - 31/10/2022

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 31 October 2022 at 12:35pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Австралієць загинув у тисняві на Хелловін у Південній Кореї. Ця особа є серед щонайменше 153 людей, які загинули після того, як великий натовп людей, які святкували Хелловін, вирвався на вулицю в районі нічного клубу в столиці Сеулі.

Published 31 October 2022 at 12:35pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Основні моменти
  • Австралієць серед багатьох загиблих у тисняві на Хелловін у Південній Кореї...
  • У Сомалі вибух забрав життя понад 100 людей...
  • Королівська комісія Robodebt запускає серію публічних слухань...
  • Щонайменше 80 людей загинули внаслідок обвалу мосту в Індії...
  • «Австралійські діаманти» здобули перемогу в серії з трьох ігор проти Англії.
  • Підготовка завершується, оскільки триває зворотний відлік до чемпіонату світу з футболу в Катарі.
  • Сотні суден були фактично заблоковані після рішення Росії вийти з угоди про експорт зерна в Чорному морі.
    Загалом 218 суден зараз заблоковані на своїх поточних позиціях у порту чи біля узбережжя, оскільки Україна не має дозволів Спільного координаційного центру схеми, щоб дозволити їм проходити безпечним коридором.
  • Федеральний міністр Тоні Берк захистив рішення уряду репатріювати австралійські сім'ї, пов'язані з "Ісламською державою".
  • Щонайменше сто людей загинули в результаті вибухів у столиці Сомалі Могадішо в результаті останнього нападу в цій східноафриканській країні.
  • Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту на Філіппінах зросла до 48 осіб.
  • Поляризований бразильський електорат почав віддавати голоси у другому турі президентських виборів, у якому протистоять ультраправий чинний президент Жаїр Болсонару і колишній лідер лівих Луїс Інасіо Лула да Сілва.
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