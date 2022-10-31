SBS новини українською - 31/10/2022

Основні моменти
- Австралієць серед багатьох загиблих у тисняві на Хелловін у Південній Кореї...
- У Сомалі вибух забрав життя понад 100 людей...
- Королівська комісія Robodebt запускає серію публічних слухань...
- Щонайменше 80 людей загинули внаслідок обвалу мосту в Індії...
- «Австралійські діаманти» здобули перемогу в серії з трьох ігор проти Англії.
- Підготовка завершується, оскільки триває зворотний відлік до чемпіонату світу з футболу в Катарі.
- Сотні суден були фактично заблоковані після рішення Росії вийти з угоди про експорт зерна в Чорному морі.
Загалом 218 суден зараз заблоковані на своїх поточних позиціях у порту чи біля узбережжя, оскільки Україна не має дозволів Спільного координаційного центру схеми, щоб дозволити їм проходити безпечним коридором.
- Федеральний міністр Тоні Берк захистив рішення уряду репатріювати австралійські сім'ї, пов'язані з "Ісламською державою".
- Щонайменше сто людей загинули в результаті вибухів у столиці Сомалі Могадішо в результаті останнього нападу в цій східноафриканській країні.
- Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту на Філіппінах зросла до 48 осіб.
- Поляризований бразильський електорат почав віддавати голоси у другому турі президентських виборів, у якому протистоять ультраправий чинний президент Жаїр Болсонару і колишній лідер лівих Луїс Інасіо Лула да Сілва.