SBS новини українською - 31/10/2022

Сотні суден були фактично заблоковані після рішення Росії вийти з угоди про експорт зерна в Чорному морі.

Загалом 218 суден зараз заблоковані на своїх поточних позиціях у порту чи біля узбережжя, оскільки Україна не має дозволів Спільного координаційного центру схеми, щоб дозволити їм проходити безпечним коридором.