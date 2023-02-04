Бюлетень SBS новин - 4/02/2023

План федерального уряду на капітальний ремонт австралійської системи охорони здоров'я на суму 250 мільйонів доларів піддався критиці за те, що він не зайшов достатньо далеко.

Австралійська асоціація психологів є однією з низки медичних груп, які закликають розглянути питання про збільшення знижок, а виконавчий директор Теган Керрісон описує вартість як найбільшу перешкоду для доступу до медичних послуг.

Оскільки війні в Україні наближається рік, директор Центрального розвідувального управління США попередив, що наступні шість місяців будуть критичними для України.

Вільям Бернс каже, що ЦРУ вірить, що російський президент Володимир Путін займається цим надовго з метою перетерти українців і виснажити підтримку Європи.