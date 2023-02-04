Бюлетень SBS новин - 4/02/2023

Ключові моменти
- Міністр оборони Австралії відвідав Пентагон США...
- Індійська поліція починає розслідувати незаконні шлюби неповнолітніх і шлюби за домовленістю...
- The Australian Medical Association calls for more investment to save the nation's health system ...
- Австралійська медична асоціація закликає до збільшення інвестицій для порятунку національної системи охорони здоров’я...
- Франція оголошує плани поїздок на естафету олімпійського вогню на 2024 рік.
- У президента клубу North Melbourne Kangaroos A-F-L діагностували рак грудей.
- План федерального уряду на капітальний ремонт австралійської системи охорони здоров'я на суму 250 мільйонів доларів піддався критиці за те, що він не зайшов достатньо далеко.
Австралійська асоціація психологів є однією з низки медичних груп, які закликають розглянути питання про збільшення знижок, а виконавчий директор Теган Керрісон описує вартість як найбільшу перешкоду для доступу до медичних послуг.
- Оскільки війні в Україні наближається рік, директор Центрального розвідувального управління США попередив, що наступні шість місяців будуть критичними для України.
Вільям Бернс каже, що ЦРУ вірить, що російський президент Володимир Путін займається цим надовго з метою перетерти українців і виснажити підтримку Європи.
- У Білому домі заявляють, що уважно стежать за величезною китайською повітряною кулею на великій висоті, яка пролетіла через США.
Пентагон звинуватив Китай у шпигунстві та повідомив президента США, що перебування цієї повітряної кулі в повітряному просторі США є порушенням суверенітету та міжнародного права.