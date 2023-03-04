Бюлетень SBS новин- 4/03/2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції United for Justice у Львові попросив створити Спеціальний трибунал проти Росії. Зеленський також підтвердив розвиток нового офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, який він назвав «великою подією для правосуддя». Це відбувається в той момент, коли російські війська продовжують спроби захопити місто Бахмут на сході України, де загострюються конфлікти.

Ключові моменти
  • На Північну територію чекає ще більше дощів, оскільки сотні людей евакуювалися із затоплених населених пунктів...
  • Зустріч G20 закінчується посиленням тиску на Росію, щоб вона покинула Україну...
  • Сім'я чоловіка з Квінсленда, який був застрелений у грудні минулого року, отримає медаль на його честь...
  • У Греції мирний протест переріс у насильство...
  • Фернандо Алонсо провів найшвидше коло на Гран-при Бахрейну...
  • Рідкісна перемога Австралії в третьому випробуванні в Індаурі.
  • Трохи понад 600 людей було евакуйовано за останні 48 годин із віддалених містечок Північної Території, оскільки паводкові води пройшли через частину Верхнього Енду.
    Деякі з них були поміщені у тимчасове житло в Говард-Спрінгс, поки органи влади починають проводити оцінку збитків і залишаються готовими до надзвичайних ситуацій.
  • Дворічна дівчинка загинула в результаті аварії в сільській місцевості штату Вікторія.
    Поліція каже, що малюк був доставлений вертольотом до лікарні після аварії одного автомобіля в Холлз-Геп у четвер, але пізніше був оголошений мертвим.
    22-річна водійка з важкими травмами залишається в лікарні.
  • Зелені хочуть підвищити ставку податку на високодохідні пенсійні рахунки, щоб забезпечити підтримку запропонованих урядом змін.
    З середини 2025 року уряд подвоїв ставку податку на прибутки з пенсійних рахунків, які перевищують 3 мільйони доларів, до 30 відсотків.
  • Зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки завершилася в Індії без офіційного комюніке, але все одно більшість вирішила, що Росія повинна припинити війну в Україні.
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