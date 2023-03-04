Бюлетень SBS новин- 4/03/2023

Ключові моменти
- На Північну територію чекає ще більше дощів, оскільки сотні людей евакуювалися із затоплених населених пунктів...
- Зустріч G20 закінчується посиленням тиску на Росію, щоб вона покинула Україну...
- Сім'я чоловіка з Квінсленда, який був застрелений у грудні минулого року, отримає медаль на його честь...
- У Греції мирний протест переріс у насильство...
- Фернандо Алонсо провів найшвидше коло на Гран-при Бахрейну...
- Рідкісна перемога Австралії в третьому випробуванні в Індаурі.
- Трохи понад 600 людей було евакуйовано за останні 48 годин із віддалених містечок Північної Території, оскільки паводкові води пройшли через частину Верхнього Енду.
Деякі з них були поміщені у тимчасове житло в Говард-Спрінгс, поки органи влади починають проводити оцінку збитків і залишаються готовими до надзвичайних ситуацій.
- Дворічна дівчинка загинула в результаті аварії в сільській місцевості штату Вікторія.
Поліція каже, що малюк був доставлений вертольотом до лікарні після аварії одного автомобіля в Холлз-Геп у четвер, але пізніше був оголошений мертвим.
22-річна водійка з важкими травмами залишається в лікарні.
- Зелені хочуть підвищити ставку податку на високодохідні пенсійні рахунки, щоб забезпечити підтримку запропонованих урядом змін.
З середини 2025 року уряд подвоїв ставку податку на прибутки з пенсійних рахунків, які перевищують 3 мільйони доларів, до 30 відсотків.
- Зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки завершилася в Індії без офіційного комюніке, але все одно більшість вирішила, що Росія повинна припинити війну в Україні.