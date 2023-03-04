Бюлетень SBS новин- 4/03/2023

Трохи понад 600 людей було евакуйовано за останні 48 годин із віддалених містечок Північної Території, оскільки паводкові води пройшли через частину Верхнього Енду.

Деякі з них були поміщені у тимчасове житло в Говард-Спрінгс, поки органи влади починають проводити оцінку збитків і залишаються готовими до надзвичайних ситуацій.

Дворічна дівчинка загинула в результаті аварії в сільській місцевості штату Вікторія.

Поліція каже, що малюк був доставлений вертольотом до лікарні після аварії одного автомобіля в Холлз-Геп у четвер, але пізніше був оголошений мертвим.

22-річна водійка з важкими травмами залишається в лікарні.

Зелені хочуть підвищити ставку податку на високодохідні пенсійні рахунки, щоб забезпечити підтримку запропонованих урядом змін.

З середини 2025 року уряд подвоїв ставку податку на прибутки з пенсійних рахунків, які перевищують 3 мільйони доларів, до 30 відсотків.