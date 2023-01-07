SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин -7/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

СБС українською

SBS українською 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 7 January 2023 at 1:45pm
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр оборони Річард Марлз кажуть, що вони впевнені у відносинах Австралії зі Сполученими Штатами та альянсом AUKUS, незважаючи на те, що офіційні особи США радять не надсилати атомні підводні човни до Австралії. Це сталося в той момент, коли голова Комітету Сенату США з питань збройних сил від Демократичної партії, сенатор Джек Рід, і сенатор-республіканець Джеймс Інхоф написали листа президенту Джо Байдену, зазначивши, що такий крок може поставити під загрозу їхній власний флот і національну безпеку.

Published 7 January 2023 at 1:45pm
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Основні моменти
  • Наразі діє 36-годинний режим припинення вогню з боку Росії, який Україна відхилила...
  • Прем'єр-міністр применшує занепокоєння США щодо угоди про підводний човен AUKUS...
  • Таліби звинувачують принца Гаррі у військових злочинах через вбивства в Афганістані...
  • Еш Барті оголосила, що чекає дитину.
  • Карлос Алькарас виключив участь у Australian Open через травму.
  • Офіційні особи в Пентагоні США кажуть, що світ глибоко скептично налаштований, оскільки в Україні діє передбачуване 36-годинне перемир’я Путіна.
    Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам припинити бойові дії на українській лінії фронту, приурочивши це до православного Різдва.
    Але прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер сказав журналістам, що вони не можуть довіряти цьому кроку, «враховуючи тривалий досвід Росії в пропаганді, дезінформації та її невпинних атаках на українські міста та цивільне населення».
  • В одному з ключових регіонів Австралії, що вирощує фрукти, у штаті Вікторія, тривають роботи з ліквідації наслідків повені.
    Це сталося в той момент, коли сильні зливи з градом обрушилися на територію, знищивши посіви та основні запаси фруктів у долині Гоулберн.
  • Республіканець Кевін Маккарті програв свою 12-ту заявку на посаду спікера Палати представників США.
    Незважаючи на поразку, республіканці святкують невелику перемогу, оскільки Маккарті вдалося заручитися підтримкою 14 консервативних республіканців, які раніше відхилили його кандидатуру.
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