Бюлетень SBS новин -7/01/2023

Офіційні особи в Пентагоні США кажуть, що світ глибоко скептично налаштований, оскільки в Україні діє передбачуване 36-годинне перемир’я Путіна.

Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам припинити бойові дії на українській лінії фронту, приурочивши це до православного Різдва.

Але прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер сказав журналістам, що вони не можуть довіряти цьому кроку, «враховуючи тривалий досвід Росії в пропаганді, дезінформації та її невпинних атаках на українські міста та цивільне населення».