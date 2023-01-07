Бюлетень SBS новин -7/01/2023

Основні моменти
- Наразі діє 36-годинний режим припинення вогню з боку Росії, який Україна відхилила...
- Прем'єр-міністр применшує занепокоєння США щодо угоди про підводний човен AUKUS...
- Таліби звинувачують принца Гаррі у військових злочинах через вбивства в Афганістані...
- Еш Барті оголосила, що чекає дитину.
- Карлос Алькарас виключив участь у Australian Open через травму.
- Офіційні особи в Пентагоні США кажуть, що світ глибоко скептично налаштований, оскільки в Україні діє передбачуване 36-годинне перемир’я Путіна.
Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам припинити бойові дії на українській лінії фронту, приурочивши це до православного Різдва.
Але прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер сказав журналістам, що вони не можуть довіряти цьому кроку, «враховуючи тривалий досвід Росії в пропаганді, дезінформації та її невпинних атаках на українські міста та цивільне населення».
- В одному з ключових регіонів Австралії, що вирощує фрукти, у штаті Вікторія, тривають роботи з ліквідації наслідків повені.
Це сталося в той момент, коли сильні зливи з градом обрушилися на територію, знищивши посіви та основні запаси фруктів у долині Гоулберн.
- Республіканець Кевін Маккарті програв свою 12-ту заявку на посаду спікера Палати представників США.
Незважаючи на поразку, республіканці святкують невелику перемогу, оскільки Маккарті вдалося заручитися підтримкою 14 консервативних республіканців, які раніше відхилили його кандидатуру.