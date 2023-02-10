Бюлетень SBS новин - 10-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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10-02-2023. Із потоку новин в Австралії, Україні, Туреччині та інших країнах світу. У новому звіті йдеться про те, що абориґени та остров'яни Торресової протоки у Вікторії зазнають передозувань зі швидкістю втричі вищою, ніж некорінні австралійці. Допомога Австралії потерпілим від землетрусу, де троє австралійців вважаються допоки пропалими безвісти. Дебати навколо референдуму за "Голос корінних народів"... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

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