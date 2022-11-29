Бюлетень SBS новин - 29/11/2022

Федеральна опозиція відреагувала на можливе майбутнє голосування за клопотанням лейбористів про осудження Скотта Моррісона унаслідок його таємного самопризначення в кілька міністерств під час його перебування на посаді Прем'єр-міністра, хоча законів він не порушив. Барнабі Джойс назвав дії лейбористів "театром", сказавши: "Мене дуже цікавить влада, але не влада колишнього прем'єр-міністра, мене цікавлять ціни на електроенергію".





Посилюється тиск на Федеральний уряд Австралії, щоб він обмежив оптові ціни на газ на тлі зростання витрат на енергоносії та кризу вартості життя. Австралійська рада соціального обслуговування та Австралійський союз робітників (юніонів) закликають до регулювання ринку, попереджаючи, що бізнес може впасти...



