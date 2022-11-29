SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 29/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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Published 29 November 2022 at 6:22pm
By Julien Oeuillet, Allan Lee, Debora Groake
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

29/11/2022 Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Австралійська Партія Зелених закликає до негайного заморожування орендної плати та припинення безпідставних виселень людей, щоб вирішити кризу з доступності житла в Австралії. Щорічний індекс доступності орендної плати, зокрема, виявив, що орендна плата зростає швидше, ніж доходи сімей по всій країні, що змушує багатьох людей шукати дешеве й невигідне житло, або шукати кошти на підтримуку свого поточного житла... Про це і більше слухайте далі: sbs.com.au/ukrainian

Published 29 November 2022 at 6:22pm
By Julien Oeuillet, Allan Lee, Debora Groake
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Федеральна опозиція відреагувала на можливе майбутнє голосування за клопотанням лейбористів про осудження Скотта Моррісона унаслідок його таємного самопризначення в кілька міністерств під час його перебування на посаді Прем'єр-міністра, хоча законів він не порушив. Барнабі Джойс назвав дії лейбористів "театром", сказавши: "Мене дуже цікавить влада, але не влада колишнього прем'єр-міністра, мене цікавлять ціни на електроенергію".

Посилюється тиск на Федеральний уряд Австралії, щоб він обмежив оптові ціни на газ на тлі зростання витрат на енергоносії та кризу вартості життя. Австралійська рада соціального обслуговування та Австралійський союз робітників (юніонів) закликають до регулювання ринку, попереджаючи, що бізнес може впасти...

Про це і більше слухайте далі:
sbs.com.au/ukrainian





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