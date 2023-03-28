Бюлетень SBS новин - 28-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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28-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Обраний прем'єр Нової Південної Валії Кріс Міннс був офіційно приведений до присяги як 47-й прем'єр штату. Уряд Aвстралії офіційно відкрив консультації щодо потенційного мандата на системи сповіщення про рятування життя для електромобілів. Міністр із питань зміни клімату та енерґетики Кріс Бовен каже, що урядовий законопроект про захисний механізм щодо забруднення атмосфери не підвищить ціни на електроенергію. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Орендна плата у Квінсленді підвищуватиметься тільки один раз в рік, а не кожні шість місяців, відповідно до пропозиції уряду штату приборкати різке підвищення орендної плати. Прем'єрка Анастасія Палащей заявила парламенту, що більше мільйона чоловік орендують житло в штаті та їм «має бути наданий справедливий вибір» для оренди, яку вони можуть собі дозволити.

У доповіді Amnesty International говориться, що Австралії бракує правосуддя щодо корінних народів, незважаючи на зміну уряду.

Прем'єр штату Вікторія Д. Эндрюс стикається з критикою за відсутність прозорості під час свого візиту в Китай.

Онлайн-"банкінґ" означає, що споживачі можуть миттєво знімати депозити, а соціальні мережі прискорили швидкість поширення інформації і дезинформації.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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