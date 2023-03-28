Бюлетень SBS новин - 28-03-2023

Орендна плата у Квінсленді підвищуватиметься тільки один раз в рік, а не кожні шість місяців, відповідно до пропозиції уряду штату приборкати різке підвищення орендної плати. Прем'єрка Анастасія Палащей заявила парламенту, що більше мільйона чоловік орендують житло в штаті та їм «має бути наданий справедливий вибір» для оренди, яку вони можуть собі дозволити.





У доповіді Amnesty International говориться, що Австралії бракує правосуддя щодо корінних народів, незважаючи на зміну уряду.





Прем'єр штату Вікторія Д. Эндрюс стикається з критикою за відсутність прозорості під час свого візиту в Китай.





Онлайн-"банкінґ" означає, що споживачі можуть миттєво знімати депозити, а соціальні мережі прискорили швидкість поширення інформації і дезинформації.





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