Бюлетень SBS новин - 17-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

17-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. США продадуть крилаті ракети Tomahawk Австралії. Війна в Україні. Наростаючий гнів через суперечливі пенсійні реформи, які пройшли через французький парламент без голосування. А сіднейський чоловік б'є рекорд із серфінґу... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Віце-прем'єр-міністр Річард Марлс заявив, що Австралія буде тісно співпрацювати зі США для збільшення ракетного потенціалу, оскільки вона готується придбати сотні крилатих ракет "Томагавк" у США в рамках пакту про безпеку AUKUS. Пентагон схвалив продаж до 220 ракет вартістю $1,3 млрд в рамках угоди для Австралії, яка також включатиме технічну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський у роковини після бомбардування російськими збройними силами драматичного театру в Маріуполі заявив, що Україна неодмінно покарає винних.

У Пентагоні кажуть, що у США є ознаки того, що Росія, ймовірно, намагається витягти уламки з американського безпілотника, збитого після російського перехоплення над Чорним морем.

Новий звіт вказує на те, що молодші покоління найбільше страждають від стрімкого зростання вартості життя, що призводить до набагато більш високого рівня фінансового стресу в порівнянні зі старшими людьми.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian  
т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook


Завантажте
SBS Audio app
і слухайте SBS Audio українською наживо і через подкаст в одному місці

Слухайте SBS Радіо українською мовою на
Spotify
,
Apple Podcasts
і
Google Podcasts


Share

Latest podcast episodes

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Prime Minister of Latvia Krišjānis Kariņš.jpeg

Україна сьогодні - 17-03-2023

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 16-03-2023

U.S. Secretary of Defence Lloyd J. Austin III commends the results of the 10th Ukraine Defence Contact Group meeting which brought together about 50 nations.jpg

Україна сьогодні - 16-03-2023

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 15-03-2023