Бюлетень SBS новин - 17-03-2023

Віце-прем'єр-міністр Річард Марлс заявив, що Австралія буде тісно співпрацювати зі США для збільшення ракетного потенціалу, оскільки вона готується придбати сотні крилатих ракет "Томагавк" у США в рамках пакту про безпеку AUKUS. Пентагон схвалив продаж до 220 ракет вартістю $1,3 млрд в рамках угоди для Австралії, яка також включатиме технічну підтримку.





Президент України Володимир Зеленський у роковини після бомбардування російськими збройними силами драматичного театру в Маріуполі заявив, що Україна неодмінно покарає винних.





У Пентагоні кажуть, що у США є ознаки того, що Росія, ймовірно, намагається витягти уламки з американського безпілотника, збитого після російського перехоплення над Чорним морем.





Новий звіт вказує на те, що молодші покоління найбільше страждають від стрімкого зростання вартості життя, що призводить до набагато більш високого рівня фінансового стресу в порівнянні зі старшими людьми.





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