Бюлетень SBS новин - 6-03-2023

Готівковий курс може зрости з 3,35% до 3,6%, коли правління Резервного Банку Австралії збереться на чергове засідання у вівторок, 7 березня 2023-го року.
Згідно з останнім Newspoll, який виявив, що майже дві третини виборців підтримують план скарбника Джима Чалмерса подвоїти ставку податку на баланси пенсійних заощаджень людей, котрі мають понад 3 мільйони доларів, відповідно до запланованої зміни у 2025 році.
Пожежна служба Нової Південної Валії готується до трьох днів сильної спеки, з попередженням про надзвичайну пожежну небезпеку, виданим для багатьох реґіонів цього штату.
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