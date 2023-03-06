Бюлетень SBS новин - 6-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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6-03-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу цього вісника SBS Українською. Позички і люди - очікування на чергове підвищення RBA процентної ставки уже завтра. Війна в Україні. Традиційні власники землі передають свою справу проти звалища ядерних відходів до Федерального суду Австралії. Марта Костюк перемогла росіянку і вперше виграла фінал WTA... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Готівковий курс може зрости з 3,35% до 3,6%, коли правління Резервного Банку Австралії збереться на чергове засідання у вівторок, 7 березня 2023-го року.

Згідно з останнім Newspoll, який виявив, що майже дві третини виборців підтримують план скарбника Джима Чалмерса подвоїти ставку податку на баланси пенсійних заощаджень людей, котрі мають понад 3 мільйони доларів, відповідно до запланованої зміни у 2025 році.

Пожежна служба Нової Південної Валії готується до трьох днів сильної спеки, з попередженням про надзвичайну пожежну небезпеку, виданим для багатьох реґіонів цього штату.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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