Бюлетень SBS новин - 2-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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2-02-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Поліція підтримувала зону безпеки між протестувальниками і скорботними у час похоронної служби за Кардиналом Джорджом Пеллом в Соборі Святої Марії в Сіднеї. Резервний банк Австралії вирішив оновити банкноту в п'ять доларів, щоб мати новий дизайн, який вшановуватиме культуру та історію австралійців перших націй. Міністр оборони Австралії Річард Марлс і Міністр закордонних справ Пенні Вонґ відвідали австралійських військових у Сполученому Королівстві, де вони навчають новобранців-громадян України на півдні Англії. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Організація Об'єднаних Націй провела свою щорічну панахиду, щоб вшанувати жертв і тих, хто пережив Голокост, у щорічний Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Віньямін Нетаньяху відвідав місце події, де, за словами місцевої поліції, щонайменше семеро людей були застрелені в синагозі в Східному Єрусалимі.

Австралійська федеральна поліція заявила, що вона викрила велику організацію з відмивання грошей, яка, як вважають, перемістила приблизно 10 мільярдів доларів в офшори. Дев'ятьом особам було пред'явлено звинувачення у Сіднеї, а поліція вилучила понад 150 мільйонів доларів - готівку та предмети розкоші.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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