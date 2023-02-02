Бюлетень SBS новин - 2-02-2023

Організація Об'єднаних Націй провела свою щорічну панахиду, щоб вшанувати жертв і тих, хто пережив Голокост, у щорічний Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.





Прем'єр-міністр Ізраїлю Віньямін Нетаньяху відвідав місце події, де, за словами місцевої поліції, щонайменше семеро людей були застрелені в синагозі в Східному Єрусалимі.





Австралійська федеральна поліція заявила, що вона викрила велику організацію з відмивання грошей, яка, як вважають, перемістила приблизно 10 мільярдів доларів в офшори. Дев'ятьом особам було пред'явлено звинувачення у Сіднеї, а поліція вилучила понад 150 мільйонів доларів - готівку та предмети розкоші.





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