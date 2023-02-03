Бюлетень SBS новин - 3-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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3-02-2023. Про деякі найважливіші події та факти із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Всеаціональне засідання міністрів федерального уряду та штатів і територій у Канберрі. Європейський Союз обіцяє подвоїти військову допомогу для України. Польща заявляє, що прагне лобіювати австралійців та інші країни, щоб приєднатися до коаліції держав, які підтримують заклик заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Міністр оборони Австралії назвав AUKUS можливістю змінити і зміцнити місце Австралії на світовій арені під час зустрічі зі своїм колегою у Великій Британії.
На спільній пресконференції з британськими міністрами та Міністром закордонних справ Австралії сенаторкою Пенні Вонґ, Річард Марлз сказав, що для Австралії пакт про безпеку AUKUS є важливим кроком, оскільки суверенітети країн порушуються в конфліктах, зокрема, таких як війна в Україні.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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