Бюлетень SBS новин - 3-02-2023

Міністр оборони Австралії назвав AUKUS можливістю змінити і зміцнити місце Австралії на світовій арені під час зустрічі зі своїм колегою у Великій Британії.



На спільній пресконференції з британськими міністрами та Міністром закордонних справ Австралії сенаторкою Пенні Вонґ, Річард Марлз сказав, що для Австралії пакт про безпеку AUKUS є важливим кроком, оскільки суверенітети країн порушуються в конфліктах, зокрема, таких як війна в Україні.





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