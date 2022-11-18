Бюлетень SBS новин - 18/11/2022

Професор Шон Тернелл прибув додому до Австралії і возз'єднався зі своєю сім'єю після більше, ніж 21 місяця ув'язнення в М'янмі.





Польський Президент Анджей Дуда підтвердив, що вибух ракети на сході Польщі стався через випадкову посадку української ракети, запущеної в рамках захисту України від масованого російського удару. Пан Дуда дав зрозуміти, що інцидент був ненавмисним і не викличе подальшої реакції.





США відреагували на заяву Ірану про те, що Ісламська Республіка розробила гіперзвукову ракету.





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Вікторіянські органи охорони здоров'я попереджають мандрівників, які повернулися, бути в стані підвищеної готовності, після того, як в Мельбурні було підтверджено три нових випадки кору.





Росія та Україна за посередництвом Організації Об'єднаних Націй та Туреччини домовилися продовжити угоду про дозвіл експорту зерна з українських портів через безпечний коридор у Чорному морі.





Теніс.

