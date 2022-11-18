SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 18/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 18 November 2022 at 5:10pm, updated 2 hours ago at 5:16pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

18/11/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдано. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі закликав Росію припинити переховувати чоловіків, оскільки зростають побоювання, що вони ніколи не зіткнуться зі справедливістю. Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів. Більше новин є тут: sbs.com,au/ukrainian

Published 18 November 2022 at 5:10pm, updated 2 hours ago at 5:16pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Професор Шон Тернелл прибув додому до Австралії і возз'єднався зі своєю сім'єю після більше, ніж 21 місяця ув'язнення в М'янмі.

Польський Президент Анджей Дуда підтвердив, що вибух ракети на сході Польщі стався через випадкову посадку української ракети, запущеної в рамках захисту України від масованого російського удару. Пан Дуда дав зрозуміти, що інцидент був ненавмисним і не викличе подальшої реакції.

США відреагували на заяву Ірану про те, що Ісламська Республіка розробила гіперзвукову ракету.

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Вікторіянські органи охорони здоров'я попереджають мандрівників, які повернулися, бути в стані підвищеної готовності, після того, як в Мельбурні було підтверджено три нових випадки кору.

Росія та Україна за посередництвом Організації Об'єднаних Націй та Туреччини домовилися продовжити угоду про дозвіл експорту зерна з українських портів через безпечний коридор у Чорному морі.

Теніс.

Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

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