Бюлетень SBS новин - 27-03-2023

Міністр з питань кібербезпеки Австралії каже, що уряд працює з Latitude Financial Services у відповідь на кібератаку, яка вразила фірму два тижні тому і вплинула на мільйони клієнтів.





Дослідження, проведене Австралійським інститутом сімейних досліджень та Австралійським дослідницьким центром азартних ігор, показує, що майже половина тих, хто грав в азартні ігри, були класифіковані як такі, що піддаються певному ризику шкоди від азартних ігор, включаючи проблеми з психічним здоров'ям.





Ядерна зброя у Білорусі - Україна склукає Радбез ООН.





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