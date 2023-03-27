Бюлетень SBS новин - 27-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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27-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. "Зелені" таки підтримали прийняття урядового проєкту щодо зміни клімату в нижній палаті після того, як раніше уклали угоду після тижнів переговорів. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі звинувачує лідера Федеральное опозиції Пітера Даттона у підриві зусиль щодо закріплення голосу корінних народів у конституції країни, і він продовжує домагатися двопартійної згоди. "Ядерний російський шантаж" у Європі. Socceroos гратиме завтра у Мельбурні... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Міністр з питань кібербезпеки Австралії каже, що уряд працює з Latitude Financial Services у відповідь на кібератаку, яка вразила фірму два тижні тому і вплинула на мільйони клієнтів.

Дослідження, проведене Австралійським інститутом сімейних досліджень та Австралійським дослідницьким центром азартних ігор, показує, що майже половина тих, хто грав в азартні ігри, були класифіковані як такі, що піддаються певному ризику шкоди від азартних ігор, включаючи проблеми з психічним здоров'ям.

Ядерна зброя у Білорусі - Україна склукає Радбез ООН.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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