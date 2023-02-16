Бюлетень SBS новин - 16-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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16-02-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіопрограми SBS Українською. Дані, опубліковані Австралійським бюро статистики, показують, що rівень безробіття зріс з 3,5 відсотка до 3,7 відсотка. Нова Зеландія офіційно попросила допомоги в Австралії після того, як кількість загиблих від найстрашнішого шторму в країні за останні десятиліття зросла до п'яти. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Федеральний уряд оголосив пропозицію про систему візових лотерей, яка потроїть кількість місць постійного проживання для людей з тихоокеанських країн. З 1 липня схема, подібна до системи ґрін-карт США, виділить 3,000 додаткових місць для тихоокеанських остров'ян у віці від 18 до 45 років та їхніх сімей.

Федеральний уряд оприлюднив плани перегляду столітнього законодавства, яке дозволяє військовим ветеранам отримувати доступ до компенсацій після служби.

Лідер "Зелених" Адам Бендт повторив вимогу своєї партії, щоб уряд зобов'язався зупинити нові проекти з видобутку вугілля та газу в обмін на підтримку лейбористів в оновленні механізму захисту. Запропонований механізм спрямований на обмеження викидів 215 найбільших забруднювачів Австралії

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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