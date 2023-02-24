Бюлетень SBS новин - 24-02-2023

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що немає сумнівів у скоєнні військових злочинів в Україні. Він віддав належне «стійкості, мужності та рішучості» народу України.



Минув рік з моменту цього незаконного вторгнення. Ми знову говоримо президенту Путіну: припиніть цю війну вже тепер. Відведіть свої сили зараз, це неспровокований напад, Росії ніхто не загрожує, ніхто не загрожує суверенітету Росії. Вам не потрібно продовжувати цю війну! Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила необов'язкову резолюцію, яка закликає Росію припинити бойові дії та вивести свої війська з України.



The resolution entitled "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine" was adopted at the UN General Assembly's emergency special session meeting. The resolution was passed with 141 votes for, 7 against, and 32 abstentions, an Ukrinform correspondent reports from New York. Russia, Belarus, North Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Syria voted against. Credit: Ukrinform Виступаючи після голосування, Mіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переважна більшість міжнародної спільноти підтверджує високий рівень підтримки України.





Як повідомляється, Австралійська організація з розвідки й безпеки (ASIO)) виявила іноземних шпигунів, які діяли в Австралії в минулому році, що були пов'язані з Росією.





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