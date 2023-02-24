Бюлетень SBS новин - 24-02-2023

Prime Minister Anthony Albanese

Prime Minister Anthony Albanese. Australia's federal government is pledging $33 million in military assistance for Ukraine, on the first anniversary of Russia's invasion. The package includes the sending of surveillance drones, with Australia also to expand its sanctions regime, targeting Russia-linked individuals and entities. Prime Minister Anthony Albanese says there's no doubt of war crimes have been committed in Ukraine. He paid tribute to the "resilience, courage and determination" of the people of Ukraine. Source: AAP

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24-02-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу цього вісника SBS Українською. Країни світу демонструють свою солідарність з Україною. Федеральний уряд Австралії надає іще 33 мільйони доларів військової допомоги для України у пакеті допомоги у приблизно 510 мільйонів. Як повідомляється, Австралійська організація з розвідки й безпеки (ASIO)) виявила іноземних шпигунів, які діяли в Австралії в минулому році, що бувли пов'язані з Росією. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що немає сумнівів у скоєнні військових злочинів в Україні. Він віддав належне «стійкості, мужності та рішучості» народу України.
Минув рік з моменту цього незаконного вторгнення. Ми знову говоримо президенту Путіну: припиніть цю війну вже тепер. Відведіть свої сили зараз, це неспровокований напад, Росії ніхто не загрожує, ніхто не загрожує суверенітету Росії. Вам не потрібно продовжувати цю війну! Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила необов'язкову резолюцію, яка закликає Росію припинити бойові дії та вивести свої війська з України.
The resolution entitled "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine" was adopted at the UN General Assembly's emergency special session meeting.JPG
The resolution entitled "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine" was adopted at the UN General Assembly's emergency special session meeting. The resolution was passed with 141 votes for, 7 against, and 32 abstentions, an Ukrinform correspondent reports from New York. Russia, Belarus, North Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Syria voted against. Credit: Ukrinform
Виступаючи після голосування, Mіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переважна більшість міжнародної спільноти підтверджує високий рівень підтримки України.

Як повідомляється, Австралійська організація з розвідки й безпеки (ASIO)) виявила іноземних шпигунів, які діяли в Австралії в минулому році, що були пов'язані з Росією.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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