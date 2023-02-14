Бюлетень SBS новин - 14-02-2023

Федеральна опозиція продовжує звинувачувати уряд Австралії в тому, що своєю політикою підвищення процентних ставок він погіршує економічну ситуацію.





Федеральний уряд Австралії перебуває під тиском, щоб внести зміни до свого проєкта щодо законодавства про житловий фонд, щоб забезпечити його проходження через парламент.





Цілком реальною вважають українські дипломати перспективу виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Це – процес, який забере багато часу, бо йдеться про перезавантаження глобальної структури. Але українські дипломати працюють активно над цим, - розповів Mіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найближчим часом слід очікувати нових санкцій щодо Росії.





Понад двадцять будинків були зруйновані неконтрольованими пожежами в сільській місцевості Квінсленда.





Президент Сирії Башар Асад нарешті погодився дозволити поставки допомоги ООН жертвам землетрусу на контрольований опозицією частині Сирії протягом наступних трьох місяців.





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