Бюлетень SBS новин - 31-01-2023

Міністр з питань туризму Квінсленда Stirling Hinchliffe стверджує, що відкриття авіакомпанії Бонза (Bonza, Australia's newest budget airline) знаменує собою перший за 15 років запуск в Австралії авіарейсів з високою місткістю та низькими тарифами.
Федеральний уряд Австралії збирається оприлюднити новий план дій, щоб допомогти дітям корінних народів повністю розкрити свій потенціал, виростаючи в безпечних і добротних умовах.
Футбольна Австралія привітала крок організаторів чемпіонату світу щодо зміни місця проведення першого матчу Матільди на жіночому чемпіонаті світу.
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