Бюлетень SBS новин - 31-01-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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31-01-2023. Про деякі найважливіші події, що мають суспільну значимість, в Австралії, Україні та світі. Австралія та Франція оголосили про збільшення військової допомоги для України. Жертви домашнього насильства в Австралії матимуть доступ до оплачуваної відпустки. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Міністр з питань туризму Квінсленда Stirling Hinchliffe стверджує, що відкриття авіакомпанії Бонза (Bonza, Australia's newest budget airline) знаменує собою перший за 15 років запуск в Австралії авіарейсів з високою місткістю та низькими тарифами.

Федеральний уряд Австралії збирається оприлюднити новий план дій, щоб допомогти дітям корінних народів повністю розкрити свій потенціал, виростаючи в безпечних і добротних умовах.

Футбольна Австралія привітала крок організаторів чемпіонату світу щодо зміни місця проведення першого матчу Матільди на жіночому чемпіонаті світу.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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