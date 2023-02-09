Бюлетень SBS новин - 9-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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9-02-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні, Туреччині та інших країнах світу. Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який обрушився на Туреччину та Сирію, зараз перевищила 12 тисяч осіб. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі пообіцяв продовжувати домагатися справедливості для жертв літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній після того, як міжнародні прокурори завершили своє розслідування без подальших судимостей. Пан Альбанезе сказав, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Міністр оборони Австралії Річард Марлс натякнув, що майбутні атомні підводні човни Австралії будуть комбінованим рішенням зі США та Британією. Пан Марлс каже, що атомні підводні човни допоможуть розвивати спільні ініціативи, які Канберра вже опрацьовує з Вашинґтоном, підкреслюючи важливість охорони та посилення суверенітету Австралії.

Зростають заклики до подальшого скасування китайських торгових санкцій після першої поставки австралійського вугілля в країну протягом більш ніж двох років. Близько 72 тисяч тонн вугілля прибули в порт Zhanjiang.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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