Бюлетень SBS новин - 9-02-2023

Міністр оборони Австралії Річард Марлс натякнув, що майбутні атомні підводні човни Австралії будуть комбінованим рішенням зі США та Британією. Пан Марлс каже, що атомні підводні човни допоможуть розвивати спільні ініціативи, які Канберра вже опрацьовує з Вашинґтоном, підкреслюючи важливість охорони та посилення суверенітету Австралії.





Зростають заклики до подальшого скасування китайських торгових санкцій після першої поставки австралійського вугілля в країну протягом більш ніж двох років. Близько 72 тисяч тонн вугілля прибули в порт Zhanjiang.





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